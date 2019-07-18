Замужняя Диана Шурыгина показала фото с миллионером, с которым отдыхает на Бали

Фанаты девушки неоднозначно отреагировали на новости. Многих волновал вопрос, почему Диана отдыхает с неизвестным парнем, а не с мужем.

20-летняя Диана Шурыгина выложила фото из отпуска, который она проводит на Бали. Обычно подписчики с большим энтузиазмом встречают посты девушки, но в этот раз произошла заминка. Поклонников смутил неизвестный парень возле Дианы, и они тут же предположили страшное, что девушка рассталась с мужем — Андреем Шлягиным.

Диана никак не прокомментировала эти подозрения, но неизвестным парнем оказался 22-летний миллионер Денис Ребров, пишут "Дни.ру". Он в свою очередь тоже выложил похожий снимок. Парень написал под ним следующее: "Не позволяйте демонессам похищать ваши души". И подписчики Дениса благосклонно встретили Шурыгину, несмотря на её замужнее положение.

Вы отличная пара, может, "демон" в душе этой девушки сменится на ангела? Пользователь "Инстаграма"

Отличная фотка! Девушка — красотка, пусть и с демоном в душе)) Зато не скучно будет!)) Пользователь "Инстаграма"

Официальных комментариев Шурыгина пока не давала, но в похожих ситуациях и девушка, и её муж всегда отрицали разлад и проблемы в семье. А всего за пару недель до Бали Диана опубликовала милые фото с Андреем, поэтому некоторые фанаты считают, что за отношения пары не стоит волноваться.

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