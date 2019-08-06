Миллионер, с которым Шурыгина отдыхала на Бали, рассказал, что их связывает

Диана Шурыгина стала известна аудитории благодаря громкой истории вокруг её имени, произошедшей несколько лет назад. Но девушка не перестаёт подогревать к себе интерес.

Недавно замужняя Диана шокировала своих подписчиков, выложив фото с миллионером Денисом Ребровым, с которым отдыхала на Бали. Всё это произошло на фоне периодически возникающих слухов о том, что у Шурыгиной не всё гладко в отношениях с законным мужем.

Кроме того, вернувшись с отдыха, пара снялась обнажённой в клипе порнорежиссёра Боба Джека. Теперь Ребров всё же решил внести ясность в отношения, которые их связывают с Дианой. По его словам, у них друг к другу достаточно противоречивые и не совсем дружеские чувства, пишет Starhit.

Нас с Дианой связывает страстная ненависть Денис Ребров

При этом Денис тоже не стесняется выкладывать совместные фото с Шурыгиной, оставляя к ним провокационные подписи. Их поведение также прокомментировал шоумен Стас Барецкий, с которым молодые люди сейчас вместе работают: "Они отдыхали вместе. Я, конечно, свечку не держал, но в дружбу между мужчиной и женщиной не верю. А Дианин муж ждет её дома".

Замужняя Диана Шурыгина показала фото с миллионером, с которым отдыхает на Бали