Шурыгину обвинили в "инстаграм-афере": Взяла 2,5 тыс. за рекламный пост и кинула

Инстаграм-блогер из Мурманска Лиза Громова заявила, что её "кинула на деньги" скандально известная Диана Шурыгина. По словам обманутой девушки, героиня ток-шоу "Пусть говорят" взяла 2,5 тысячи рублей за рекламный пост в своём "инстаграме", а после того как получила подтверждение об оплате, внесла заказчицу в чёрный список, не разместив рекламу.

Аккаунт Шурыгиной насчитывает почти полмиллиона подписчиков, поэтому девушка нередко размещает рекламные публикации. По словам Лизы, она планировала заказать рекламу своего инстаграм-профиля с помощью интерактивной игры: фолловеры Дианы должны подписаться на аккаунт рекламодателя, а за это Шурыгина лайкает им фото либо публикует в своём "инстаграме".

— Я ей скинула деньги за рекламу, она должна была выложить пост, но потом перестала просто отвечать на сообщения и в итоге заблокировала меня. Она должна понести ответственность за это, — заявила Лайфу Лиза Громова.

Мама Дианы Шурыгиной Наталья в разговоре с Лайфом заявила, что её аккаунт уже несколько недель как взломан и восстановить его им пока не удалось. Примечательно, что на страницах Дианы во "ВКонтакте", "Твиттере" и на её YouTube-канале нет ни слова о том, что аккаунт в "инстаграме" Дианы был взломан. Сама Шурыгина сказала, что уже месяц её страницей управляет хакер и у неё нет доступа к "Инстаграму".

В распоряжении Лайфа оказалась переписка, в которой Лиза договаривается о рекламе.