Жги жиры! Американские учёные раскрыли секрет, как похудеть за месяц

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Исследователи из медицинского колледжа штата Джорджия в США опубликовали революционный доклад. Проанализировав множество историй, они вывели самый оптимальный способ похудения. Мы собрали все последние выводы медиков про образ жизни и питание.

Диета — не панацея

Впервые медики доказали, что скелетные мышцы влияют на уровень ожирения. Раньше считалось, что дело только в том, что мы едим

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Чтобы похудеть, нужно регулярно тренировать мышцы

У человека улучшается обмен веществ, возрастает чувствительность к инсулину, а это снижает риск диабета и ожирения

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Необязательно ежедневно ходить в спортзал и тягать тяжести

Речь не идёт также о тренировках на износ. Можно делать зарядку или посещать зал 3 раза в неделю. И избегать сидячего образа жизни

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Медики советуют завести две привычки: ежедневно взвешиваться и вести дневник

В дневник нужно писать всё съеденное. Чтобы увидеть сколько лишнего мы едим. Утренние взвешивания помогут отследить прогресс

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Кроме тренировок нужно сократить количество сахара и еды быстрого приготовления

В быстрорастворимой еде нет полезных веществ — это мусор. А кексы, пирожные, соки из пакета и газировка быстро превращаются в жир

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Добавьте в рацион зелень и полезные жиры

Рыба, авокадо, орехи — хорошая замена сладостям. А зелень и овощи, особенно летом, дополнят рацион и улучшат пищеварение

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Устройте себе испытание длиной в 28 дней

Учёные и медики солидарны — отказ от вредных пищевых привычек и спортивный образ жизни приведут к потере веса уже через месяц

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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