Жги жиры! Американские учёные раскрыли секрет, как похудеть за месяц

Диета — не панацея
Впервые медики доказали, что скелетные мышцы влияют на уровень ожирения. Раньше считалось, что дело только в том, что мы едим
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Чтобы похудеть, нужно регулярно тренировать мышцы
У человека улучшается обмен веществ, возрастает чувствительность к инсулину, а это снижает риск диабета и ожирения
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Необязательно ежедневно ходить в спортзал и тягать тяжести
Речь не идёт также о тренировках на износ. Можно делать зарядку или посещать зал 3 раза в неделю. И избегать сидячего образа жизни
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Медики советуют завести две привычки: ежедневно взвешиваться и вести дневник
В дневник нужно писать всё съеденное. Чтобы увидеть сколько лишнего мы едим. Утренние взвешивания помогут отследить прогресс
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Кроме тренировок нужно сократить количество сахара и еды быстрого приготовления
В быстрорастворимой еде нет полезных веществ — это мусор. А кексы, пирожные, соки из пакета и газировка быстро превращаются в жир
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Добавьте в рацион зелень и полезные жиры
Рыба, авокадо, орехи — хорошая замена сладостям. А зелень и овощи, особенно летом, дополнят рацион и улучшат пищеварение
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Устройте себе испытание длиной в 28 дней
Учёные и медики солидарны — отказ от вредных пищевых привычек и спортивный образ жизни приведут к потере веса уже через месяц
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