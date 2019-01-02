Новогодние мифы. Диетолог оправдывает вредные продукты.

Нас окружают мифы, в том числе о вреде и полезности продуктов питания. Одни возникают вследствие различных этапов изучения продуктов, которые вначале были признаны вредными, но в дальнейшем по каким-либо причинам учёные отказались от своей позиции. С помощью диетолога Игоря Болбата расскажем про некоторые "вредные продукты", которые на самом деле полезны.

Сказка: пицца — самый опасный фастфуд

Правда: если в начинке много овощей, умеренно сыра, а тесто тонкое, то получается сбалансированная по белкам, жирам и углеводам пища. Сыр обеспечит витаминами и кальцием. И даже бекон полезен в умеренных количествах — содержит жиры с омега-3.

Сказка: молоко бесполезно и не усваивается

Правда: доля людей, которые переносят молочные продукты, растёт. Молоко — источник кальция, белка, жиров с жирными кислотами омега-3, витаминов, микроэлементов, а также улучшает пищеварение и иммунитет.

Сказка: картофель вреден и вызывает ожирение

Правда: врачи назначают пациентам печёный картофель при заболеваниях сердца. Он разжижает кровь, обогащает её калием и магнием. Витамины В6 и клетчатка благотворно влияют на нервную систему и пищеварение.

Сказка: красное мясо лучше не есть никогда

Правда: красное мясо в умеренных дозах чрезвычайно питательно и содержит все необходимые организму компоненты. Растительная пища не позволила бы человеку стать человеком. Предки человека, которые были вегетарианцами, ушли в небытие.

Как видите, немало продуктов, которые незаслуженно попали в чёрный список потребителей, не являются вредными. Главный принцип — это мера, которой необходимо придерживаться при формировании своего рациона. Нельзя есть только мясо или только овощи, пища должна быть полноценная и сбалансированная.