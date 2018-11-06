Худеем по "методу Медведева". Как сбросить лишние кг с помощью "китайской диеты"

Ограничивать себя придётся довольно сильно. Однако результат — около минус 10 кг за пару месяцев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не придерживается специальных диет, но старается не наедаться на ночь и питаться полезной пищей.

— На мой взгляд, китайская еда полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления. Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто неполезно, — рассказал премьер на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Как можно похудеть с помощью "китайской диеты" — в материале Лайфа.

Главное — порции

Если мы говорим о девушках из Китая — сразу представляется невысокая хрупкая красавица. По словам диетологов, девушки в Китае хрупкие не потому, что постоянно худеют, они просто всегда мало едят.

— Какую часть так называемой китайской диеты должен знать каждый из нас — умеренность. Китайцы до предела скромны в еде. Вы можете прямо сейчас на эту диету сесть: просто подходите к той посуде, в которой еду на работу принесли, и выкидываете половину (в идеале 2/3) — вот вам одно из главных правил китайской диеты, — рассказала диетолог Нина Макарова.

Второе (что тоже свойственно китайцам) — неукоснительное соблюдение правил. Здесь нельзя отойти от них и устроить себе выходной: потом по новой придётся перенастраивать весь организм. Основной результат, к которому вы идёте, — перестроить себя так, чтобы бургер с колой, а потом пирожное и не хотелось.

Сбросить на такой диете за пару месяцев можно порядка 10 килограммов. Причём мы говорим об устойчивом, а не разовом похудении (когда из организма на первых порах просто уходит вода, а потом, через неделю, возвращается, — не наш метод).

Ещё несколько правил

Первое правило — строгое соблюдение "китайского правила". Пока худеете — никаких отступлений. Совсем. Никак. Или начинайте всё заново.

Второе правило — много пить воды и зелёного чая. Последний, кстати, приглушает чувство голода. Не запрещён также кофе, но только чёрный без добавок.

Третье правило — отказ от соли и сахара (и заменителей). Причём желательно отказаться и от продуктов, в которых уже содержится соль (например, колбасы, соусы, все варианты маринадов). Однако этот аспект до сих пор является камнем преткновения специалистов — большинство всё же советует просто быть умеренными в вопросах соли и сахара.

Четвёртое правило — никакого алкоголя. В сравнении, например, со средиземноморской диетой, где допустимо вино, в китайской всё строго. Нарушили — возвращайтесь к первому пункту.

— Этой диеты (как и многих других) нельзя придерживаться беременным и кормящим мамам. Также я бы не рекомендовала её тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, — этим людям прописана своя диета, она работает ничуть не хуже. Просто здесь другие варианты питания, — отметила Макарова.

В частности, диета предполагает сильное сокращение потребления мяса, отказ от картофеля и бананов. Виноград, если и можно, то в крайне ограниченных количествах.

Что можно

Питаться необходимо три раза в день (завтрак, обед, непоздний ужин). Диетолог Марина Абрамова призывает не следовать чёткому меню, а самим его составить, исходя из разрешённого перечня продуктов и собственных предпочтений.

При китайской диете можно есть яйца (при этом жареные крайне нежелательно), свежие овощи (кроме картофеля, и быть аккуратнее с томатами). Из зелени: листья салата, петрушка. Из фруктов запрет только на бананы. Особое внимание специалисты советуют уделять зелёным яблокам.

Рыбу и мясо можно в крайне ограниченном количестве. Причём предпочтение советуют отдавать варёным или приготовленным на пару. Из мяса: говядина, курица, телятина. Что касается рыбы — спектр довольно широк: любая морская — ваша.

Напитки: вода негазированная, чай зелёный, чёрный кофе.