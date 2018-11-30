"Папа умер, и я два года заедала горе, но смогла сбросить 76 кг благодаря маме"

Стеф Сайкс из Англии тяжело переживала потерю папы, который умер в День отца. Дошло до того, что девушка практически стала отшельницей. Она постоянно смотрела сериалы и ела, пока её вес не достиг 161 кг.

Папа Стеф умер внезапно, когда девушка была в отпуске со своим парнем. Она написала ему поздравление с Днём отца, а наутро от мамы узнала страшную новость: он скончался от аневризмы аорты.

Я была в отпуске в Испании с моим бывшим и отправила папе сообщение тем утром, поблагодарив его за то, сколько он сделал для меня за эти годы, и назвала его лучшим отцом Стеф Сайкс

Девушку это повергло в шок. Вернувшись, она на два года заперлась дома, заедая горе. Стеф стала есть всё подряд нон-стоп, не обращая внимания на вес, а её маршрут ограничивался кухней и спальней. Когда вес Стеф достиг 161 кг, её мама, которая уже почти отчаялась ей помочь, придумала ещё один способ.

Я начала заедать свои чувства, перестала контролировать вес, стала отшельником. Мне было скучно и грустно, и мне было всё равно, как я выгляжу Стеф Сайкс

Женщина, которая тоже была склонна к полноте, присоединилась к местному сообществу худеющих людей, надеясь, что дочка последует её примеру. И её план сработал. Глядя на то, как мать теряет килограммы, Стеф тоже по её совету присоединилась к группе спустя месяц. Она полностью изменила свой стиль питания. Теперь в меню вместо сладостей и фастфуда она отдавала предпочтение йогуртам и салатам.

Прошло более полутора лет, прежде чем девушка добилась заметных результатов. Но зато они были действительно впечатляющими. Стеф сбросила 76 кг и стала другим человеком. Благодаря упорному труду девушка стала уверенней в себе. Теперь, по её словам, ей предстоит ещё избавиться от лишней кожи, которая осталась. И тогда она снова сможет вернуться к нормальной жизни.