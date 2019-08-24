Диета и диетические продукты: мифы и реальность

Далеко не все диеты работают на благо. Многие популярные лайфхаки для похудения могут принести больше вреда, чем пользы. Лайф выяснил, какие продукты считаются диетическими и в какие мифы о диетах не нужно верить, чтобы не навредить своему здоровью.

Почему мы не худеем?

По словам экспертов, лишний вес — это следствие множества факторов. Лень и отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и гормональные сбои, генетическая предрасположенность и стрессы.

— Жалость к себе может также стать причиной лишних килограммов. "Я сегодня хорошо поработал, не пойду в спортзал, лучше съем пирожное" — так рассуждают многие из нас, а потом страдают из-за тяжести, проблем с дыханием и сердцем, вызванных полнотой, — говорит психотерапевт Анна Таипова.

Похудеть получится только при наличии хорошей мотивации и компетентного специалиста. Самостоятельно назначать себе диету, лечение и систему тренировок — большая ошибка, которая может привести к непоправимым проблемам со здоровьем.

Самые популярные диетические продукты

Овощи и фрукты. Продукты растительного происхождения обеспечивают организм человека витаминами, клетчаткой и аминокислотами. Кроме того, они низкокалорийны, поэтому их так любят худеющие. Но, как отмечает диетолог Светлана Андреева, важно правильно составить рацион. Если нужно снизить вес, то картошка или виноград противопоказаны. Лучше отдать предпочтение брокколи и яблокам.

Полностью переходить на фрукты и овощи врачи не рекомендуют. Из-за такого питания может произойти резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина, а это вредно для поджелудочной.

Рыба. Это очень питательный продукт, который легко усваивается и не вредит фигуре. Но только нежирные сорта позволяют снизить вес: окунь, минтай, тунец, щука, хек, судак. Готовить рыбу нужно на пару, можно тушить или варить. В жареных блюдах выше калорийность. Диетологи рекомендуют избегать специй и большого количества соли при приготовлении.

Кисломолочные продукты. Они богаты витаминами группы В и выводят из организма токсины. В кисломолочке содержатся пробиотики, спасающие кишечник от болезнетворных микробов, укрепляющие иммунитет и способствующие нормализации обмена веществ.

Но не нужно верить рекламе и покупать обезжиренные йогурты, чтобы быстрее похудеть, как отмечает диетолог Маргарита Королева. В них добавляют усилители вкуса и крахмал. Для тех, кто страдает сахарным диабетом, это опасно.

Злаки. Пшено, гречка, бурый рис, овес и чечевица позволяют составить правильный рацион для худеющих. С этими злаками можно совмещать мясо птицы, рыбу, бульоны, молоко, фрукты и овощи, кисломолочные продукты.

Но людям, у которых есть проблемы с кишечником или аллергия на глютен, налегать на злаки противопоказано.

Самые популярные диеты

Безглютеновая диета

За последние пять лет отказ от глютена превратился в тренд. Полки магазинов ломятся от "здоровой" еды, а сторонники этой диеты заявляют, что смогли не только похудеть, но и улучшить кожу, избавиться от головных болей и бессонницы.

Но в современной науке нет исследований, которые бы доказывали, что в наборе лишнего веса виноват глютен. Как отмечает диетолог Светлана Андреева, только у 20% населения есть аллергия на это вещество, всем остальным глютен не принесёт вреда.

Диетологи, рекомендующие питание глютен-фри, советуют пациентам есть нежирную рыбу, мясо птицы, овощи, фрукты и злаки. То есть назначают те продукты, которые нужно есть при любой диете. Если исключить из рациона мучные изделия и сладости, то без привязки к глютену, можно похудеть и улучшить состояние кожи, а вместе с этим уйдут и мигрень, и бессонница, и плохое настроение.

Кето-диета

"Ешь и худей" — лозунг сторонников кето-диеты. Данная система питания должна быть низкоуглеводной, с содержанием белков в 20% и преимуществом жиров. Из-за недостатка углеводов в организме мало энергии, поэтому он вынужден расщеплять жиры и образовывать кетоновые тела. У многих любителей поесть и при этом желающих сбросить вес сразу возникает мысль: "То есть можно есть жирные бургеры и картошку фри?". Нет, нельзя. В рационе должны быть животные жиры: сало, гусиный, говяжий или бараний жиры, сливочное и оливковое масла, жирные сливки, сметана, ягоды и орехи.

Организм в первую очередь сжигает жир, поступающий из пищи, а не тот, который уже отложился на богах. Только при дефиците калорий лишний вес начнет уходить. Но для этого необходимо исключить углеводные продукты: виноград, бананы, хлеб, пасту, сладости и даже яблоки.

Как отмечает доктор медицинских наук Юрий Серебрянский, похудеть на кето-диете можно, но запоры, тошнота и изменения состава крови превращают её в смертельную опасность для организма.

Почему голодать вредно?

Наш организм нуждается в питании: ему необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и клетчатка. Если прибегнуть к кардинальным мерам и отказаться от еды ради похудения, то можно заработать аритмию, авитаминоз, мигрень и гормональный сбой.

— Во время голодания происходит потеря мышечной массы. Во время похудения нужно не только сбросить вес, но и суметь его удержать. А после голодания вес возвращается в разы быстрее, — отмечает диетолог Светлана Андреева.

Потребление в день менее 1200 калорий приводит к замедлению всех процессов в организме. Сердце начинает биться реже, глубина дыхания и острота зрения снижаются. Восстанавливать нормальный темп организм будет с большим трудом, и хотеть есть человек будет все время — это чревато быстрым набором лишнего веса.

Чтобы похудеть и добиться желанной формы не нужно отказываться от еды, убиваться в спортзале и следовать модным диетам. Необходимо подобрать правильную систему физических нагрузок и главное — подходящий вашему организму рацион. С этим помогут только компетентные специалисты, а не тренды худеющих моделей.