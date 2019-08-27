Скинь на булках. Диетологи рекомендуют худеть в "Макдональдсе" и "Бургер кинге"

Тем, кто пытается похудеть, но не может отказаться от фастфуда, американские диетологи советуют не мучаться и не ограничивать себя в любимых блюдах. Хотите бургер? Ешьте бургер, калорий в нём не так уж и много. Но так ли это на самом деле — разбирался Лайф.

Как сообщает DailyMail , диету можно соблюдать даже в "Макдональдсе" и "Бургер кинге", если выбирать правильные блюда из меню.

Диетолог Пиппа Кэмпбелл рекомендует завтракать макмаффином с беконом и яйцом, в котором 348 калорий.

— Яйца дают полезные жиры и холин, которые помогают клеточной мембране. Это завтрак с низким содержанием сахара, — говорит эксперт.

На обед можно полакомиться оригинальным гамбургером с говядиной, луком, солёными огурцами, горчицей и ложкой кетчупа.

По мнению диетолога Клэр Торнтон-Вуд, мясо данного бургера является хорошим источником железа и цинка, а в соусе всего 23 калории.

В "Бургер кинге" эксперты рекомендуют выбирать наггетсы в хрустящей панировке вместо гамбургеров. Калорийность этого продукта, по подсчётам диетологов, составляет 335 калорий.

— Куриные снеки лучше, чем гамбургеры с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием углеводов. В курице хорошее содержание белка, а белок насыщает. Добавьте нежирный гарнир, например, овощи, а на десерт, возьмите фрукты вместо мороженого и молочных коктейлей, — советует Кэмпбелл.

Ещё одно блюдо в "Бургер кинге" для худеющих — салат с курицей. В нём 590 калорий.

— Сам по себе салат — это очень низкокалорийный вариант (210 калорий) с небольшим количеством белка, — добавила Торнтон-Вуд.

Для полноценного обеда можно взять три сырные палочки и рыбный бургер — в сумме получится 650 калорий.

— В меню "Бургер кинга" есть несколько вариантов с низким содержанием сахара и жира. Рыбный бургер подходит, потому что в нём мало насыщенных жиров, а в сырных палочках почти нет сахара, — добавил диетолог Роб Хобсон.

Как отмечает российский диетолог Светлана Андреева, от одного похода в бургерную ничего страшного не случится — если очень хочется, разово можно пообедать фастфудом, но это нельзя назвать сбалансированным и здоровым питанием, особенно если есть в "Макдональдсе" регулярно.

— Лучше съесть на завтрак два яйца, а на обед — говяжью котлету из качественного мяса. И лучше готовить самостоятельно, чтобы быть уверенным в составе блюда: в нём точно не будет никакой химии, — отмечает эксперт. — К тому же в булочках бургеров очень много сахара, что никак не способствует похудению.

Диета, прописанная американскими консультантами по питанию, скорее, вызовет зависимость от усилителей вкуса фастфуда, чем поможет скинуть лишние килограммы и улучшить состояние здоровья.