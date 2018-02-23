Создано мыло, которое не выскальзывает из рук

В основу чудо-мыла легла форма бетонного тетрапода, который используется в качестве берегозащитных и оградительных сооружений.

Дизайнеры из Tetra Soap наконец создали мыло, которое точно не выпадет из рук. Вдохновителем дизайна выступил Майк Мак, который включил в основу мыла форму тетрапода.

Тетрапод был создан во Франции в 1950 году в качестве берегозащитных и оградительных сооружений. Теперь его форма послужила основой для создания мыла с тремя опорными точками, благодаря которым его проще держать, пишет Daily Mail.

Причудливая форма уменьшает площадь, на которой лежит кусок мыла, — после использования он сможет быстрее высохнуть. Для создания каждого кусочка используется силиконовая форма и особая холодная технология изготовления. По словам создателей, для каждого бруска требуется месяц выдержки в пресс-форме. Однако при использовании мыло сохраняет свою форму.

В состав мыла входят такие ингредиенты, как оливковое масло высшего сорта, кокосовое масло, биофлавоноиды органического цитруса, чайное дерево и масло сандалового дерева и мирра.

Мыло было повседневным продуктом на протяжении 5000 лет. Существуют тысячи формул и различные способы его приготовления. Оно всегда скользило, и мне захотелось изменить это. Мыло Tetra легко брать, даже когда оно мокрое Майк Мак

Вес мыла составляет 100 граммов, и приобрести его можно на официальном сайте компании. Стоимость уникального изобретения начинается от £16.