Создано мыло, которое не выскальзывает из рук

Дизайнеры из Tetra Soap наконец создали мыло, которое точно не выпадет из рук. Вдохновителем дизайна выступил Майк Мак, который включил в основу мыла форму тетрапода.
Тетрапод был создан во Франции в 1950 году в качестве берегозащитных и оградительных сооружений. Теперь его форма послужила основой для создания мыла с тремя опорными точками, благодаря которым его проще держать, пишет Daily Mail.
Причудливая форма уменьшает площадь, на которой лежит кусок мыла, — после использования он сможет быстрее высохнуть. Для создания каждого кусочка используется силиконовая форма и особая холодная технология изготовления. По словам создателей, для каждого бруска требуется месяц выдержки в пресс-форме. Однако при использовании мыло сохраняет свою форму.
В состав мыла входят такие ингредиенты, как оливковое масло высшего сорта, кокосовое масло, биофлавоноиды органического цитруса, чайное дерево и масло сандалового дерева и мирра.
Мыло было повседневным продуктом на протяжении 5000 лет. Существуют тысячи формул и различные способы его приготовления. Оно всегда скользило, и мне захотелось изменить это. Мыло Tetra легко брать, даже когда оно мокрое
Майк Мак
Вес мыла составляет 100 граммов, и приобрести его можно на официальном сайте компании. Стоимость уникального изобретения начинается от £16.
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