Блогерше грозит 15 лет тюрьмы за критику платья, которое сшила дочь короля

Блогерша из Таиланда Ванчалеом Джемненфол (Wanchaleom Jamneanphol) раскритиковала платье тайской королевы красоты, дизайнером которого оказалась дочка короля. И ей пришлось извиняться.

У звезды "Ютуба" Ванчалеом, которая известна в Сети под псевдонимом Mixy Bigmouth, также больше 500 тыс. подписчиков на "Фейсбуке" и около 193 тыс. в "Инстаграме". Недавно девушка имела неосторожность выразить своё мнение по поводу наряда Софиды Канчанарин, которая представляла Таиланд на конкурсе "Мисс Вселенная — 2018". Блогерша в "Фейсбуке" назвала голубое платье с силуэтом "рыбий хвост" уродливым.

Казалось бы, даже куда более серьёзными оскорблениями соцсети не удивишь, но девушке это так просто с рук не сошло — ею заинтересовалась полиция. Всё дел в том, что дизайнером платья выступила тайская принцесса Сириваннавари Нариратана. А, согласно местным законам, оскорбление членов королевской семьи находится под запретом — за него можно получить до 15 лет тюрьмы, пишет Daily Mail.

Пост блогерши стал вирусным и попался на глаза тайскому миллионеру и политику Китьянуту Чайосбуранато, который и выдвинул против девушки обвинения: "Я не могу принять, что известный в Сети человек высказывает негативное мнение, которое влияет на репутацию страны". И полицейские занялись расследованием инцидента.

Так как дело приняло серьёзный оборот, девушке пришлось удалить запись с критикой и извиниться. Блогерша написала, что у неё не было намерения кого-то оскорбить и она очень сожалеет, если вдруг это действительно нанесло ущерб королевским особам.