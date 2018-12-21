Блогерше грозит 15 лет тюрьмы за критику платья, которое сшила дочь короля

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Блогерше грозит 15 лет тюрьмы за критику платья, которое сшила дочь короля

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Фото: facebook/Wanchaleom Jamneanphol, Фото: instagram/sirivannavari_shop, коллаж LiFE

Блогерша из Таиланда Ванчалеом Джемненфол (Wanchaleom Jamneanphol) раскритиковала платье тайской королевы красоты, дизайнером которого оказалась дочка короля. И ей пришлось извиняться.

У звезды "Ютуба" Ванчалеом, которая известна в Сети под псевдонимом Mixy Bigmouth, также больше 500 тыс. подписчиков на "Фейсбуке" и около 193 тыс. в "Инстаграме". Недавно девушка имела неосторожность выразить своё мнение по поводу наряда Софиды Канчанарин, которая представляла Таиланд на конкурсе "Мисс Вселенная — 2018". Блогерша в "Фейсбуке" назвала голубое платье с силуэтом "рыбий хвост" уродливым.

<p>&#34;Мисс Вселенная Таиланд — 2018&#34; Софида Канчанарин. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/sirivannavari_shop/" target="_blank"><strong>sirivannavari_shop</strong></a></p>

Казалось бы, даже куда более серьёзными оскорблениями соцсети не удивишь, но девушке это так просто с рук не сошло — ею заинтересовалась полиция. Всё дел в том, что дизайнером платья выступила тайская принцесса Сириваннавари Нариратана. А, согласно местным законам, оскорбление членов королевской семьи находится под запретом — за него можно получить до 15 лет тюрьмы, пишет Daily Mail.

<p>Ванчалеом Джемненфол. Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/mixyclub?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBTzGykxlpDekDFuq4_oSlTBJlR25n43hSyNAm-g3YUeKnWMszrY2pUPy1-YCwdxRpjOX4ZRxyesnGl&hc_ref=ARRwFiJbs-Bwv4x4XiyrQ-U_dBt8JYtMP2XmUOCjDGYAi-o19Fct93gKnE8IcPspcq8" target="_blank"><strong>Wanchaleom Jamneanphol</strong></a></p>

Пост блогерши стал вирусным и попался на глаза тайскому миллионеру и политику Китьянуту Чайосбуранато, который и выдвинул против девушки обвинения: "Я не могу принять, что известный в Сети человек высказывает негативное мнение, которое влияет на репутацию страны". И полицейские занялись расследованием инцидента.

<p>Ванчалеом Джемненфол. Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/mixyclub?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBTzGykxlpDekDFuq4_oSlTBJlR25n43hSyNAm-g3YUeKnWMszrY2pUPy1-YCwdxRpjOX4ZRxyesnGl&hc_ref=ARRwFiJbs-Bwv4x4XiyrQ-U_dBt8JYtMP2XmUOCjDGYAi-o19Fct93gKnE8IcPspcq8" target="_blank"><strong>Wanchaleom Jamneanphol</strong></a></p>

Так как дело приняло серьёзный оборот, девушке пришлось удалить запись с критикой и извиниться. Блогерша написала, что у неё не было намерения кого-то оскорбить и она очень сожалеет, если вдруг это действительно нанесло ущерб королевским особам.

<p>Тайская принцесса Сириваннавари Нариратана. Фото: facebook/<strong>H</strong><a href="https://www.facebook.com/HRH-Princess-Sirivannavari-Nariratana-1545256092383572/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>.R.H Princess Sirivannavari Nariratana</strong></a></p>

Я просто не знала о последствиях своих действий <...> Глубоко сожалею и чувствую вину

Ванчалеом Джемненфол

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