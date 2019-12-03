Животные у власти. Очаровательные питомцы для кровавых диктаторов

Кровавые диктаторы и тираны редко ассоциируются с чем-то милым. И в исторических хрониках всё чаще упоминаются вместе с войнами, революциями, репрессиями и другими малоприятными вещами. Тем не менее ничто человеческое им не чуждо. У них тоже бывают слабости и увлечения. И даже любовь к домашним питомцам.

Адольф Гитлер

Вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера сложно заподозрить в любви к животным. Тем не менее он был известным собачником. Его любимицей была немецкая овчарка Блонди, с 1941 по 1945 год она часто появлялась на многих фотографиях с фюрером. И он даже нарисовал портрет любимой собаки. Свои дни Блонди закончила вместе с хозяином в берлинском бункере — после самоубийства Гитлера овчарку застрелили.

Ким Чен Ир

Отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир испытывал особую симпатию к кроликам. Неизвестно доподлинно, держал ли он их дома. Но вождь Северной Кореи несколько раз приезжал с визитом на местную кролиководческую ферму. Ким Чен Ир даже вынашивал планы спасения страны от голода, для этого он предлагал начать выращивать гигантских кроликов. Также известно, что Ким Чен Ир держал собак, на корм которых он тратил до 200 тысяч долларов ежегодно.

Саддам Хусейн

Бессменный правитель Ирака запомнился не только геноцидом курдов, но и своей любовью к экзотическим питомцам. Дома у Саддама был небольшой зоопарк, в котором особое место было отведено тиграм. С маленьким тигрёнком он даже приходил поиграться. Все эти факты про диктатора стали известны уже после того, как США разбомбили Ирак и нашли фотографии из личного архива Хусейна.

Владимир Ленин

Сложно сказать, любил ли Владимир Ленин что-либо, кроме власти. Но, отвлекаясь от дел революционных, он проводил время с котами. По крайней мере, сохранилось несколько фотографий из санатория "Горки", где Владимир Ильич лечился и запечатлён с котейкой на руках. Позже, когда Ленин стал фигурой мифологической, ему приписали огромную любовь ко всему живому, а у ленинского кота появилось имя Васька. В реальности Ленин, вероятно, просто подкармливал бродящих по "Горкам" бездомных кошек.

Муаммар Каддафи

Бывший глава Ливии происходил из крупного племени бедуинов. Поэтому и главным домашним животным для диктатора был верблюд. На территории резиденции диктатора был зоопарк, в котором обязательно жило несколько верблюдов. И каждое утро Каддафи выпивал стакан свежего верблюжьего молока. А после мог объехать территорию поместья верхом на этом корабле пустыни.

Фидель Кастро

Команданте всей душой любил свою домашнюю корову. Бурёнка с гордым именем Белое Вымя была звездой и героиней всех первых полос кубинских газет. Во время правления Фиделя журналисты то и дело сообщали, как корова побила очередной рекорд по надоям молока. Белое Вымя даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. А Фидель Кастро часто хвастался, мол, сколько молока может приносить корова в социалистических странах, учитесь.