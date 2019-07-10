Билан выпустил новый клип "Про белые розы", и он для истинных ценителей 90-х

Долгое время 37-летний певец подогревал интерес подписчиков к своему новому творению, и ожидание фанатов окупилось сторицей. Наконец-то Дима Билан опубликовал клип на песню "Про белые розы", и всего за несколько часов тот собрал рекордное количество просмотров и лайков.

О премьере клипа Билан сообщил в своём инстаграме, пояснив, что это "романтичная видеоистория, пропитанная духом 80-х — 2000-х". По сюжету заносчивая чиновница из провинциального города собирается снести местный ДК "Металлург", потому что он является рассадником порока и разврата, а также символом 90-х, без которых, конечно же, куда лучше.

Но стоит ей обозначить своё намерение, как в ДК появляется призрак 90-х, который весь клип преследует чиновницу, сводя её с ума и превращая мир вокруг неё в дискотеку. В юмористическом клипе встречается множество деталей, напоминающих о прошлом, и даже монтаж самого клипа сделан в духе конца прошлого века.

В съёмках также принял участие и Александр Гудков, сыгравший роль медиума, пытавшегося изгнать надоедливого призрака. Именно он сказал фразу "Кто-кто... Билан в пальто!", которая, судя по реакции пользователей Сети, скоро станет новым мемом. Об участии актёра в проекте Билан уже заявлял ранее, чем безмерно обрадовал фанатов.

Суперталантливые люди — Гудков и я — снова сошлись вместе, чтобы сделать нашу жизнь веселее! Я очень долго был серьёзным и очень долго пел, снимал лирику, <...> а теперь хочется веселья Дима Билан

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