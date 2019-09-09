Билан напугал жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления

8 сентября в Самаре местные жители праздновали День города. По традиции власти устроили огромный концерт, на который пригласили любимых звёзд горожан. Среди них оказался и Дима Билан.

Популярный певец оказался в компании достойных знаменитостей: группы "Синяя птица", Александра Иванова, Зары, Дениса Клявера. Самарцы с удовольствием слушали все выступления, но с особым нетерпением ждали, конечно же, выхода Димы Билана. Но, к сожалению, тот их изрядно разочаровал.

Телеграм-канал Yobajur выложил ролик с нарезкой не самых славных моментов кумира миллионов на сцене. Дима странно себя вёл, немного заторможенно, смотрел вдаль и исполнял странные танцы. Но творческим людям фанаты готовы простить любое необычное поведение, если бы не ужасное выступление.

В соцсетях недовольные фанаты делились впечатлениями с концерта на площади Куйбышева. По их словам, Дима Билан бегал по сцене, махал руками, забывал петь в микрофон и постоянно отвлекался. После такого даже самые преданные поклонники предположили, что певец находился под действием наркотических веществ.

Вчера на концерте в Самаре Дима Билан явно был "болен". Он изображал сексуальные танцы, забывал петь, а когда вспоминал, то голос срывался. Тот случай, когда лучше бы включили фонограмму. Неприятно было смотреть на такое "шоу" na.gorshkova

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