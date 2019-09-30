Стало известно, сколько потратил Билан на извинения за пьяный концерт в Самаре

1081

Видео © Telegram/Yobajur

После скандального концерта в Самаре имя певца не сходит с уст. Артист, в свою очередь, вовсю пытается реабилитироваться, выступая с извинениями, которые оказались небесплатны. Они обошлись Билану почти в семь миллионов рублей.

Билан настолько шокировал самарцев неадекватным поведением на своём выступлении 8 сентября, что они запустили в Сети петицию с просьбой извиниться. Многие заподозрили певца в употреблении наркотических веществ, на что обратил внимание в том числе нарколог Алексей Казанцев. Однако сам артист записал видеообращение, где сетовал, что перебрал алкоголя. А потом отыграл в городе концерт "Прости меня, Самара!".

Друзья, я к вам обращаюсь с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошёл вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримёрке, в отеле и выпил коньяка, совершенно не рассчитал

Из видеообращения Димы Билана

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/" target="_blank"><strong>bilanofficial</strong></a></p>

Певец за свой счёт провёл сольное шоу на главной площади города, где собралось более 30 тыс. человек. При этом артист настолько переживал из-за случившегося, что подарил миллион рублей на медицинское оборудование местной детской клинике, пишет Super, и сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Сегодня посетил Дом инклюзивного творчества. Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру! Дети очень рады, и я вместе с ними

Дима Билан

В итоге в этот раз обошлось без конфузов и неприятностей. Билан активно общался с публикой, раздавая автографы и делая совместные фото на память. Все расходы и пожертвования обошлись Билану почти в 7 млн рублей.

Билан напугал жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×