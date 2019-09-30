Стало известно, сколько потратил Билан на извинения за пьяный концерт в Самаре

После скандального концерта в Самаре имя певца не сходит с уст. Артист, в свою очередь, вовсю пытается реабилитироваться, выступая с извинениями, которые оказались небесплатны. Они обошлись Билану почти в семь миллионов рублей.

Билан настолько шокировал самарцев неадекватным поведением на своём выступлении 8 сентября, что они запустили в Сети петицию с просьбой извиниться. Многие заподозрили певца в употреблении наркотических веществ, на что обратил внимание в том числе нарколог Алексей Казанцев. Однако сам артист записал видеообращение, где сетовал, что перебрал алкоголя. А потом отыграл в городе концерт "Прости меня, Самара!".

Друзья, я к вам обращаюсь с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошёл вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримёрке, в отеле и выпил коньяка, совершенно не рассчитал Из видеообращения Димы Билана

Певец за свой счёт провёл сольное шоу на главной площади города, где собралось более 30 тыс. человек. При этом артист настолько переживал из-за случившегося, что подарил миллион рублей на медицинское оборудование местной детской клинике, пишет Super, и сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Сегодня посетил Дом инклюзивного творчества. Как и хотел, по собственному желанию подарил сертификат на детскую развивающую площадку этому уютному центру! Дети очень рады, и я вместе с ними Дима Билан

В итоге в этот раз обошлось без конфузов и неприятностей. Билан активно общался с публикой, раздавая автографы и делая совместные фото на память. Все расходы и пожертвования обошлись Билану почти в 7 млн рублей.

Билан напугал жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления