Студент на своих первых же раскопках нашёл череп динозавра, которому 65 млн лет

Харрисон с детства обожал динозавров, поэтому никто не удивился, когда парень решил связать с ними свою жизнь. На одной из конференций студент познакомился с профессором Майклом Кджелландом, и они сразу же нашли общий язык на почве любви к динозаврам. Поэтому, когда профессор позже предложил поехать на двухнедельные раскопки в Северную Дакоту, парень сразу согласился.
В прошлом году в той же местности Майкл нашёл голову динозавра, поэтому он и запланировал исследовать этот район получше. И всего через несколько дней после начала работы Харрисону удалось обнаружить череп трицератопса возрастом 65 миллионов лет, пишет CNN. Это была не единственная находка, но точно самая крупная.
В детстве я был просто одержим динозаврами, поэтому случившееся стало для меня довольно большим потрясением
Харрисон Дюран
Трицератопса было решено назвать Элис — в честь владелицы земли, на которой была совершена находка.
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