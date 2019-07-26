Студент на своих первых же раскопках нашёл череп динозавра, которому 65 млн лет

Археология — довольно неточная наука, и часто на раскопках учёным ничего не удаётся добиться, сколько бы лет они ни тратили. Но новичку в этом деле, студенту-биологу пятого курса Харрисону Дюрану из Калифорнии, США, повезло в первый же раз.

Харрисон с детства обожал динозавров, поэтому никто не удивился, когда парень решил связать с ними свою жизнь. На одной из конференций студент познакомился с профессором Майклом Кджелландом, и они сразу же нашли общий язык на почве любви к динозаврам. Поэтому, когда профессор позже предложил поехать на двухнедельные раскопки в Северную Дакоту, парень сразу согласился.

В прошлом году в той же местности Майкл нашёл голову динозавра, поэтому он и запланировал исследовать этот район получше. И всего через несколько дней после начала работы Харрисону удалось обнаружить череп трицератопса возрастом 65 миллионов лет, пишет CNN. Это была не единственная находка, но точно самая крупная.

В детстве я был просто одержим динозаврами, поэтому случившееся стало для меня довольно большим потрясением Харрисон Дюран

Трицератопса было решено назвать Элис — в честь владелицы земли, на которой была совершена находка.

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