Кокаин или игра. Спортивная разрядка звезды хоккея

Хоккейный эксперт Андрей Шестаков — о дисквалификации известного хоккеиста Евгения Кузнецова.

Известный российский хоккеист, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за нарушение антидопинговых правил, в его организме обнаружен кокаин. Жизнь покажет, обоснованна ли ситуация с Евгением Кузнецовым. Я был очень удивлён и расстроен этой ситуацией, ведь Кузнецов — уже мастер, звезда.

Он игрок Национальной хоккейной лиги. Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на четыре года. Национальная хоккейная лига может вообще не обратить на это внимания. В этом случае он не потеряет своих контрактов и миллионов и будет играть дальше. Но в том случае, если Лига встрепенётся и сочтёт это происшествие имиджевой потерей, как произошло с хоккеистом Войновым, когда из домашнего насилия был раздут скандал, тогда НХЛ может сама его дисквалифицировать. Войнова уже давно оправдали в суде, открыли визу в Америку, а лига до сих пор не допускает спортсмена до игр. Клубы боятся его взять только потому, что лига будет недовольна. В НХЛ считают, что это повредило её имиджу, хотя там ничего серьёзного не было, абсолютно весь скандал высосан из пальца.

Возможен ещё один вариант. Скоро будет проведён Кубок мира, который проводится под эгидой НХЛ. Если Национальная хоккейная лига Кузнецова не дисквалифицирует, то он сохранит право там играть, и международная федерация ничего сделать не сможет.

Политика НХЛ базируется на престиже лиги. Но я не помню, чтобы за наркотики кого-то дисквалифицировали. Они не смотрят, русский ты, китаец или негр. Если твоё поведение повредит престижу НХЛ, санкции могут быть очень серьёзными.

В хоккее допинг обычно не применяют — это не тот вид спорта. Это не лёгкая атлетика, не тяжёлая атлетика — сезон длится десять месяцев, допинг бесполезен. Я даже не могу припомнить, были ли примеры, когда федерация дисквалифицировала за допинг, а в НХЛ на это обращали внимание.

У нас были случаи: заметили Даниса Зарипова в употреблении наркотиков и дисквалифицировали на два года в КХЛ. В НХЛ на это не обращают внимания вообще, если это не раздуто до мирового скандала. Если это рядовой игрок, можно с уверенностью сказать, что всё пройдёт гладко, шито и крыто, но, если это звезда мирового хоккея, тогда возможны санкции. Кузнецов как раз — звезда мирового уровня.