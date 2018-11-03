У страха глаза... малы? Как выглядели бы герои Disney с нормальными пропорциями

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У страха глаза... малы? Как выглядели бы герои Disney с нормальными пропорциями

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Фото: соцсети

Мы уже давно привыкли к тому, что герои диснеевских мультиков смотрят на нас с экранов огромными выразительными глазами. Это перестало казаться необычным. Странности начинаются как раз тогда, когда у любимых персонажей появляются глаза, нарисованные согласно пропорциям. Взгляните сами — если не боитесь потерять веру в сказки.

Русалочка и её копия с пропорциональными глазами

<p>Фото: соцсети</p>

Жасмин и Аладдин без прекрас

<p>Фото: соцсети</p>

Красавица Белль "Диснея" и Белль обычного человека

<p>Фото: соцсети</p>

На Джейн изменения сказались особо

<p>Фото: соцсети</p>

Необычный вид Мег из "Геркулеса" с нормальными глазами

<p>Фото: соцсети</p>

А вот малыш Симба всё равно выглядит милым

<p>Фото: соцсети</p>

Принцесса Тиана без больших прекрасных глаз

<p>Фото: соцсети</p>

Зеленоглазая красавица Эсмеральда, кажется, не потеряла очарования

<p>Фото: соцсети</p>

Другу Русалочки Флаундеру досталось больше всех, и у него вообще появились бусинки вместо глаз

<p>Фото: соцсети</p>

А вот что стало с Абу

<p>Фото: соцсети</p>

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