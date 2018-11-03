У страха глаза... малы? Как выглядели бы герои Disney с нормальными пропорциями

Русалочка и её копия с пропорциональными глазами
Жасмин и Аладдин без прекрас
Красавица Белль "Диснея" и Белль обычного человека
На Джейн изменения сказались особо
Необычный вид Мег из "Геркулеса" с нормальными глазами
А вот малыш Симба всё равно выглядит милым
Принцесса Тиана без больших прекрасных глаз
Зеленоглазая красавица Эсмеральда, кажется, не потеряла очарования
Другу Русалочки Флаундеру досталось больше всех, и у него вообще появились бусинки вместо глаз
А вот что стало с Абу
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