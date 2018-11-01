Белла Торн перепутала фотостудию с борделем или с кондитерской...

Молодая актриса и певица приняла участие в откровенной фотосессии около шеста для стриптиза.

Сейчас в Белле Торн трудно узнать ту покладистую девочку, которая была звездой "Диснея". Поведение 21-летней актрисы стало настолько провокационным, что даже поклонники не верят своим глазам. Так, в своём аккаунте в "Инстаграм" звезда опубликовала откровенное видео, где она позирует практически голая в баре в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Для фотосессии девушка надела только телесные стринги и высокие каблуки. На видео Белла сидит около шеста для стриптиза и поднимает вверх ноги, нисколько не смущаясь камеры. Единственное, что прикрывает её интимные зоны, — это взбитые сливки.

Белла только недавно вернулась из гастролей своего бойфренда Mod Sun и сразу же приступила к работе. Ранее она рассказала, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. По словам актрисы, это происходило "с тех пор, как она себя помнит, и до 14 лет". При этом имена обидчиков девушка раскрывать не стала.