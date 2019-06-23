Если бы известные красотки стали принцессами Диснея, то только такими: 20 фото

Эмилия Кларк в роли Белль ("Красавица и чудовище") и Софи Тёрнер в роли Ариэль ("Русалочка")
Марго Робби в роли Эльзы и Кара Делевинь в роли Анны ("Холодное сердце")
Меган Фокс в роли Мегары ("Геркулес") и Мила Кунис в роли Эсмеральды ("Горбун из Нотр-Дама")
Аманда Сейфрид в роли Рапунцель и Эмма Стоун в роли Мериды ("Храбрая сердцем")
Рианна в роли Тианы ("Принцесса и лягушка") и Камила Кабельо в роли Жасмин ("Алладин")
Селена Гомес в роли Моаны и Билли Айлиш в роли Киды ("Атлантида: Затерянный мир")
Люси Лью в роли Мулан и Эмбер Херд в роли Алисы из Страны чудес
Лилли Коллинз в роли Белоснежки и Рейчел Макадамс в роли Золушки
Скарлетт Йоханссон в роли Анастасии и Блейк Лавли в роли Авроры ("Спящая красавица")
Ли-Энн Пиннок в роли Покахонтас и Ариана Гранде в роли Ванилопы ("Ральф")
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