Если бы известные красотки стали принцессами Диснея, то только такими: 20 фото

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Фото: © Instagram/helen_morgun

Украинская девушка, известная в Сети под именем Хелена Морган, стала особенно популярна среди пользователей после серии артов по мотивам мультфильмов Диснея. Художница создала целый проект, в котором представила, каким известным актрисам и певицам подошла бы роль той или иной диснеевской принцессы, пишет Bored Panda.

Эмилия Кларк в роли Белль ("Красавица и чудовище") и Софи Тёрнер в роли Ариэль ("Русалочка")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Марго Робби в роли Эльзы и Кара Делевинь в роли Анны ("Холодное сердце")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Меган Фокс в роли Мегары ("Геркулес") и Мила Кунис в роли Эсмеральды ("Горбун из Нотр-Дама")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Аманда Сейфрид в роли Рапунцель и Эмма Стоун в роли Мериды ("Храбрая сердцем")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Рианна в роли Тианы ("Принцесса и лягушка") и Камила Кабельо в роли Жасмин ("Алладин")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Селена Гомес в роли Моаны и Билли Айлиш в роли Киды ("Атлантида: Затерянный мир")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Люси Лью в роли Мулан и Эмбер Херд в роли Алисы из Страны чудес

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Лилли Коллинз в роли Белоснежки и Рейчел Макадамс в роли Золушки

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Скарлетт Йоханссон в роли Анастасии и Блейк Лавли в роли Авроры ("Спящая красавица")

<p>Да, Анастасия не диснеевская принцесса, но она и Скарлетт Йоханссон были просто созданы друг для друга, и художница не могла пройти мимо. Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

Ли-Энн Пиннок в роли Покахонтас и Ариана Гранде в роли Ванилопы ("Ральф")

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/helen_morgun/" target="_blank"><strong>helen_morgun</strong></a></p>

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