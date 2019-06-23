Если бы известные красотки стали принцессами Диснея, то только такими: 20 фото

Украинская девушка, известная в Сети под именем Хелена Морган, стала особенно популярна среди пользователей после серии артов по мотивам мультфильмов Диснея. Художница создала целый проект, в котором представила, каким известным актрисам и певицам подошла бы роль той или иной диснеевской принцессы, пишет Bored Panda.

Эмилия Кларк в роли Белль ("Красавица и чудовище") и Софи Тёрнер в роли Ариэль ("Русалочка")

Марго Робби в роли Эльзы и Кара Делевинь в роли Анны ("Холодное сердце")

Меган Фокс в роли Мегары ("Геркулес") и Мила Кунис в роли Эсмеральды ("Горбун из Нотр-Дама")

Аманда Сейфрид в роли Рапунцель и Эмма Стоун в роли Мериды ("Храбрая сердцем")

Рианна в роли Тианы ("Принцесса и лягушка") и Камила Кабельо в роли Жасмин ("Алладин")

Селена Гомес в роли Моаны и Билли Айлиш в роли Киды ("Атлантида: Затерянный мир")

Люси Лью в роли Мулан и Эмбер Херд в роли Алисы из Страны чудес

Лилли Коллинз в роли Белоснежки и Рейчел Макадамс в роли Золушки

Скарлетт Йоханссон в роли Анастасии и Блейк Лавли в роли Авроры ("Спящая красавица")

Ли-Энн Пиннок в роли Покахонтас и Ариана Гранде в роли Ванилопы ("Ральф")

Парень из Нур-Султана доказал, что засохшие листья — это тоже искусство: 14 фото