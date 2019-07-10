Русалочка, "испорченная" Диснеем. Как мультипликаторы переврали сюжеты сказок

В Сети спорят о новом фильме от Диснея. В киноремейке "Русалочки" Ариэль сыграет чернокожая актриса. И многих пользователей это возмутило. Они обвиняют мультипликаторов в самоуправстве и отходе от классического сюжета. На самом же деле мультипликаторы спасли многие неокрепшие умы от реальных мрачных и кровавых сюжетов детских сказок. Зрителям бы вряд ли понравились такие сказочки. Смотрите сами.

Русалочка

Диснеевская "Русалочка" 1989 года — добрая музыкальная история про то, как девушка Ариэль из пены морской вышла на сушу и нашла свою любовь. Вместе с прекрасным принцем они победили злую колдунью-мурену и стали жить долго и счастливо. Ну и ещё у Ариэль были веселые друзья: рыба и краб.

В реальности сказка Ханса Кристиана Андерсена мрачная и трагичная. Русалочка Ариэль настолько полюбила принца, что решила оставить ради него любимое море. Она сумела получить у колдуньи пару ног, но при одном условии: каждый шаг будет приносить жуткую боль. Ариэль мучилась, и принц быстро её разлюбил, женившись на другой. Этого русалочка пережить не смогла и бросилась в море, став пеной морской, то есть умерев.

Красная Шапочка

Один из первых мультфильмов Диснея 1922 года. И всем известная история: маленькая девочка бежит через лес с едой для бабушки. Но бабушку проглатывает Серый Волк и переодевается в пожилую леди. Волк в чепчике пытается обмануть Шапочку. Но не выходит. Шапочка обманывает волка. Волка убивают охотники и вытаскивают бабушку — живую и здоровую.

Реальная сказка про Красную Шапочку гораздо мрачнее. Бабушку из волка никто не достаёт. Волк готовит из бабушки рагу и кормит этим Красную Шапочку. Девушка всё с аппетитом съедает. Закончив ужин, она раздевается и ложится к волку в кровать. Хеппи-энда нет. Есть только мораль, чтобы девушки не доверяли хитрым волкам, которые хотят затащить их в постель.

Золушка

Диснеевская Золушка 1949 года — прекрасная и наивная история. Золушке во всём помогает добрая фея-крёстная и морально поддерживают волшебные мыши. Золушка на тыкве приезжает на бал, теряет хрустальную туфельку и встречает обаятельного принца. А злые мачеха с сёстрами слушают строгий выговор за то, что так несправедливо относились к Золушке прежде.

Реальная сказка — это хоррор: Золушке помогает не крёстная фея, а мёртвая мать. А сёстры Золушки получают сполна. Сперва одна отрезает себе пальцы, а вторая — пятку, лишь бы влезть в хрустальную туфельку. Но обман не удаётся. Когда же Золушка выходит за принца, то выпускает свадебных голубей. Птицы летят к сёстрам и выклёвывают обеим глаза. Они умирают, слепыми побираясь на грязных улицах.

Мулан

Вот ещё одна история, которую в 2020 году Дисней выпустит на экраны, переделав из мультика в фильм. И здесь вам тоже не понравится правда. В диснеевском мультфильме 1998 года Мулан — отважная девушка. У неё есть друзья: кузнечик и дракон. И когда в Китай вторгаются орды гуннов, она переодевается мужчиной, чтобы одолеть захватчиков и мирно вернуться домой.

В оригинальной китайской поэме Мулан проигрывает войну. Вражеский хан предлагает ей жизнь при условии, что та будет его женой. Но Мулан сбегает. И когда возвращается домой, выясняет, что её отец умер, а мать вновь вышла замуж. Не в силах пережить горе, Мулан кончает жизнь самоубийством.

Вся надежда на Диснея

Перечислять диснеевские сюжеты и сравнивать их с оригиналами сказок можно бесконечно. Во всех случаях история от мультипликаторов будет мягче, добрее, в чём-то даже логичнее оригинала. Наверное, мы бы не смогли так сильно влюбиться в красавицу Ариэль или в Золушку, если бы знали только мрачную версию, не говоря уже о судьбе Красной Шапочки.

Так что чернокожая Ариэль не должна вызывать гнев и недоумение. Это лишь ещё одна возможность увидеться с любимыми героями и насладиться счастливым финалом. Да и, в конце концов, русалочки — выдуманные существа, никто не говорил, какого цвета должна быть их кожа. Вдруг она зелёная и в чешуе, как у рыбы, что с того?