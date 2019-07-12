Disney вверх тормашками: 10 героев и злодеев, которым поменяли местами лица

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Фото © Twitter/زوجة ميستيريو

Самые прекрасные и ненормальные идеи всегда приходят в головы пользователей "Твиттера", и этот раз не стал исключением.

Юзер с ником 80skillerqueen заинтересовался вопросом, что будет, если персонажам мультиков взять да поменять местами лица

<p>Урсула и Ариэль из &#34;Русалочки&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Казалось бы, выйдет полная ерунда, но практика показала, что ничего подобного

<p>Белль и Гастон из &#34;Красавицы и Чудовища. &#34;Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Получившиеся фотожабы в некоторых местах вышли совершенно естественными и абсолютно в каждых — уморительными

<p>Белоснежка и Злая королева из &#34;Белоснежки&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Тред пользователя набрал 175,5 тыс. лайков и 73,5 тыс. ретвитов, и другие юзеры "Твиттера" подключились к созданию коллажей

<p>Симба и Шрам из &#34;Короля Льва&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Судя по комментариям создателя, он не ожидал, что его затея выльется во что-то хорошее

<p>Маугли и Шерхан из &#34;Книги джунглей&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Но и остановить себя было больше невозможно — коллажи появлялись один за другим

<p>Алладин и Джафан из &#34;Алладина&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Но кто-то из внимательных комментаторов указал на то, что некоторые фотожабы уже публиковались в Сети

<p>Геркулес и Аид из &#34;Геркулеса&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

И действительно, некоторые фотожабы можно найти на портале BuzzFeed

<p>Питер Пэн и Капитан Крюк из &#34;Питера Пэна&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Но пользователь 80skillerqueen добавил в подборку новые работы, поэтому никто на него не злится

<p>Лило и Стич из одноимённого мультика. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Наоборот, многие рады, что хотя бы теперь увидели эти сумасшедшие плоды фотошопа

<p>Мулан и Шань-Ю из &#34;Мулана&#34;. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/80skillerqueen" target="_blank">زوجة ميستيريو</a></p>

Если бы известные красотки стали принцессами Диснея, то только такими: 20 фото

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