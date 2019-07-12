Disney вверх тормашками: 10 героев и злодеев, которым поменяли местами лица

Самые прекрасные и ненормальные идеи всегда приходят в головы пользователей "Твиттера", и этот раз не стал исключением.

Юзер с ником 80skillerqueen заинтересовался вопросом, что будет, если персонажам мультиков взять да поменять местами лица

Казалось бы, выйдет полная ерунда, но практика показала, что ничего подобного

Получившиеся фотожабы в некоторых местах вышли совершенно естественными и абсолютно в каждых — уморительными

Тред пользователя набрал 175,5 тыс. лайков и 73,5 тыс. ретвитов, и другие юзеры "Твиттера" подключились к созданию коллажей

Судя по комментариям создателя, он не ожидал, что его затея выльется во что-то хорошее

Но и остановить себя было больше невозможно — коллажи появлялись один за другим

Но кто-то из внимательных комментаторов указал на то, что некоторые фотожабы уже публиковались в Сети

И действительно, некоторые фотожабы можно найти на портале BuzzFeed

Но пользователь 80skillerqueen добавил в подборку новые работы, поэтому никто на него не злится

Наоборот, многие рады, что хотя бы теперь увидели эти сумасшедшие плоды фотошопа

Если бы известные красотки стали принцессами Диснея, то только такими: 20 фото