Как бы выглядели романтичные сцены "Диснея" в реальности: 15 смешных примеров

Многие критикуют Disney за излишнюю идеальность, неправдоподобность их персонажей. Андика Муксин, фанатка легендарных мультфильмов, с помощью фотошопа и чувства юмора исправляет этот момент. Ниже — подборка 15 работ художницы, на которых ваши любимые герои предстают не в лучшем свете, и от этого становится только смешно.

"Красавица и чудовищный ракурс"

"Когда наконец поймала мужчину своей мечты..."

"Пение под водой — реальность"

"Утреннее пробуждение от пения птиц"

"Бедняжка, не знает о своём неудачном ракурсе"

"Сплющенные в Стране чудес"

"Когда твой парень хочет показать тебе целый новый мир, но всё, что ты хочешь, — это вздремнуть"

"Когда тебе ну очень нравится быть их гостем..."

"Не волнуйся, Белль, твой парень проснётся через 3... 2..."

"Настроение по жизни"

"Правило принцесс Диснея номер 101. Всегда скрывай лицо, когда плачешь"

"Когда проснулась от мёртвого сна. Буквально"

"Забирайся на волшебный ковёр", — говорили они. "Это легко", — говорили они"

"Свободное падение"

"Когда выбралась из океана только ради одного... пиццы"

Элджей, Дудь и ещё 5 звёзд, которые стали героями комиксов с помощью Bubble Face