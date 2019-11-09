Как бы выглядели романтичные сцены "Диснея" в реальности: 15 смешных примеров

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Фото © Instagram/andhikamuksin

Многие критикуют Disney за излишнюю идеальность, неправдоподобность их персонажей. Андика Муксин, фанатка легендарных мультфильмов, с помощью фотошопа и чувства юмора исправляет этот момент. Ниже — подборка 15 работ художницы, на которых ваши любимые герои предстают не в лучшем свете, и от этого становится только смешно.

"Красавица и чудовищный ракурс"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Когда наконец поймала мужчину своей мечты..."

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Пение под водой — реальность"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Утреннее пробуждение от пения птиц"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Бедняжка, не знает о своём неудачном ракурсе"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Сплющенные в Стране чудес"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Когда твой парень хочет показать тебе целый новый мир, но всё, что ты хочешь, — это вздремнуть"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Когда тебе ну очень нравится быть их гостем..."

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Не волнуйся, Белль, твой парень проснётся через 3... 2..."

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Настроение по жизни"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Правило принцесс Диснея номер 101. Всегда скрывай лицо, когда плачешь"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Когда проснулась от мёртвого сна. Буквально"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Забирайся на волшебный ковёр", — говорили они. "Это легко", — говорили они"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Свободное падение"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

"Когда выбралась из океана только ради одного... пиццы"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andhikamuksin" target="_blank">andhikamuksin</a></p>

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