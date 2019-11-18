Раскрыт секрет вечной молодости Микки Мауса: 10 лучших косплеев 91-летней мышки

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Фото © Instagram / tracihines и osplayway

18 ноября отмечается официальный день рождения Микки Мауса — одного из основных символов компании "Дисней". Поэтому Лайф решил напомнить своим читателям, как сильно любят этого грызуна люди по всему миру.

Сегодня Микки Маусу исполняется 91 год, ведь в 1928-м вышел мультик "Пароходик Вилли"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greeniicosplay/" target="_blank">greeniicosplay</a></p>

Это было не первым появлением мышки на экранах, но официально именно "Пароходик" принято считать отправной точкой Микки в мир

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/cosplayway/" target="_blank">osplayway</a></p>

Именно кадры из этой короткометражки крутят теперь перед всеми фильмами компании "Дисней" — где Микки весело насвистывает, стоя за штурвалом

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sanored_and_franco_cosplay/" target="_blank">sanored_and_franco_cosplay</a></p>

За долгие годы своего существования персонаж успел примерить различные амплуа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kriskproductionspics/" target="_blank">kriskproductionspics</a></p>

Он сражался против кошачьего войска, путешествовал в Африку, с переменным успехом пытался завоевать сердце красавицы Минервы

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/trooper_726/" target="_blank">trooper_726</a></p>

Именно с Минни и связал свою судьбу известный мышонок, а их пара стала одной из самых популярных в мире

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/supermichelangeloodyssey/" target="_blank">supermichelangeloodyssey</a></p>

О Микки Маусе было снято множество мультфильмов и мультсериалов, написано книг, нарисовано комиксов и выпущено видеоигр

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thepuddinsphoto/" target="_blank">hepuddinsphoto</a></p>

За свою популярность мышонок даже получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/la_petite_bulle_de_sandra/" target="_blank">la_petite_bulle_de_sandra</a></p>

А Уолт Дисней был награждён "Оскаром" за создание культового персонажа и выдающийся вклад в кинематограф

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tracihines/" target="_blank">tracihines</a></p>

С 20-х годов прошлого века компания "Дисней" создала множество популярных персонажей, но никто не смог добиться такого признания, как Микки Маус

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pearlybaecosplay/" target="_blank">pearlybaecosplay</a></p>

У него даже есть своя собственная страничка в "Инстаграме", на которую подписано 2,6 млн человек

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