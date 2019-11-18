Раскрыт секрет вечной молодости Микки Мауса: 10 лучших косплеев 91-летней мышки

Сегодня Микки Маусу исполняется 91 год, ведь в 1928-м вышел мультик "Пароходик Вилли"
Это было не первым появлением мышки на экранах, но официально именно "Пароходик" принято считать отправной точкой Микки в мир
Именно кадры из этой короткометражки крутят теперь перед всеми фильмами компании "Дисней" — где Микки весело насвистывает, стоя за штурвалом
За долгие годы своего существования персонаж успел примерить различные амплуа
Он сражался против кошачьего войска, путешествовал в Африку, с переменным успехом пытался завоевать сердце красавицы Минервы
Именно с Минни и связал свою судьбу известный мышонок, а их пара стала одной из самых популярных в мире
О Микки Маусе было снято множество мультфильмов и мультсериалов, написано книг, нарисовано комиксов и выпущено видеоигр
За свою популярность мышонок даже получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде
А Уолт Дисней был награждён "Оскаром" за создание культового персонажа и выдающийся вклад в кинематограф
С 20-х годов прошлого века компания "Дисней" создала множество популярных персонажей, но никто не смог добиться такого признания, как Микки Маус
У него даже есть своя собственная страничка в "Инстаграме", на которую подписано 2,6 млн человек
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