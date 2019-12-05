Унижал людей, изменял, любил Гитлера. Каким был "милый" сказочник Уолт Дисней

Отец современной анимации, главный сказочник Голливуда — таким мы знаем Уолта Диснея. И это чистая правда. Человек с нуля построил империю, которая приносит миллиарды долларов. Он задал канон для всей современной анимации. Его мультики стали любимыми для детей по всему миру. А Диснейленды стали мечтой даже для взрослых людей. Сегодня день рождения Диснея, ему исполнилось бы 118 лет. Мы хотели бы вспомнить не его успехи, а мрачные черты характера, о которых часто забывают. Итак, смотрите фотографии и читайте факты про злую сторону Уолта Диснея.
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