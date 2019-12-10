Бегун унизил журналистку в прямом эфире, хлопнув её по пятой точке, и очень зря

Алекс Бозарджян, журналистка американского телеканала WSAV News 3, неожиданно для себя стала жертвой домогательств.

Инцидент произошёл прямо во время прямого включения с ежегодного забега Enmarket Savannah Bridge из города Саванна, США. В то время как Алекс освещала ход мероприятия, участники то и дело пытались влезть в кадр, чтобы потом их показали по телевизору. Один бегун так отличился, что о нём теперь пишут крупные медиа по всему миру.

Мужчина подбежал к Бозарджян сзади и ударил её по ягодицам. Девушка была так шокирована его поведением, что на секунду даже прервала репортаж. Зрителей канала ситуация возмутила не меньше.

Только посмотрите на этого придурка. Он ударил репортёра WSAV по заднице в прямом эфире. Прошу прощения за странные звуки, которые издаёт мой ребёнок на фоне GrrrlZilla

Позже сама Алекс сделала репост видеозаписи на свою страницу и прокомментировала как конкретную ситуацию, произошедшую с ней, так и общемировые тенденции.

Обращаюсь к мужчине, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире. Вы оскорбили, объективировали и просто-напросто смутили меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-либо ещё! Алекс Бозарджян

Твит журналистки завирусился в соцсети, и общими усилиями пользователям удалось опознать бегуна и даже добиться того, чтобы он поплатился за свой поступок. Организатор подтвердил, что они применят к мужчине санкции, пишет People.

Мы не потерпим такого поведения на спортивном совете Саванны. Мы приняли решение запретить этому мужчине участвовать во всех гонках, которые проводят в Саванне Спортивный совет Саванны

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