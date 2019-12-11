Учительницу, которая была примером для всех, теперь не узнать из-за наркотиков

Британка с детства училась в частной школе, а потом вслед за своей мечтой стала преподавателем истории. Девушка вышла замуж, родила двоих детей, но вскоре брак начал разваливаться. Тогда Анжела и пристрастилась к наркотикам, не в силах примириться с тем, что её идеальная жизнь рушится.
В течение четырёх месяцев учительница принимала кокаин, затем перешла на героин. Но на этом она не остановилась. Чтобы расплатиться с поставщиком наркотиков, Анжела сама присоединилась к банде дилеров.
Некогда успешная женщина стала жить на улицах без гроша в кармане, в постоянном страхе, что её поймает полиция. Семья молила её сдаться властям, чтобы избавиться от зависимости, пишет Mirror.
Я услышала голос разума, совести и поняла, что за последнее время приняла очень много неправильных решений. Из-за наркотиков я потеряла всё: своих детей, дом, работу, которую я любила, честь
Анжела Дэйви
За сговор с целью поставки сильнодействующих наркотиков Анжелу осудили на 27 месяцев заключения. Месяц назад её выпустили досрочно после того, как она отсидела треть своего срока.
39-летняя Анжела меняет свою жизнь к лучшему. В тюрьме она избавилась от зависимости и теперь старается переключить внимание с разрушение своей судьбы на созидание. Она нашла новую любовь и борется за прощение своих детей.
Это может случиться с кем угодно. Несколько неправильных решений, и вот ты уже теряешь контроль над своей жизнью и падаешь на самое дно
Анжела Дэйви
Мать двоих детей получила в наследство 21 млн и через год оказалась на самом дне