Парень узнал, что любимая на самом деле ходит не в библиотеку, увидев её в порно

Молодой человек был уверен, что отношения с его девушкой просто идеальные. По традиции он ошибался.

Парень по имени Сяо из Синая, Китай, познакомился со своей девушкой, когда приехал на учёбу в город Перт, Австралия. Казалось, они жили душа в душу, но спустя время молодой человек сделал ужасное открытие. Оказалось, его возлюбленная подрабатывала эскортом.

Правда открылась, когда к Сяо приехал его брат и познакомился с новой девушкой. Всё прошло хорошо, но когда родственник улетел обратно в Китай, то прислал Сяо ссылку на порнографический видеоролик. На кадрах молодой человек узнал свою пассию.

Помимо самого видео на сайте было написано, что "актриса" занимается эскортом и за определённую плату готова встретиться с любым желающим. Сяо эта ситуация изрядно расстроила. Он не понимал, как скромница, которая часто занималась в библиотеках, оказалась не той, за кого себя выдавала.

Не дожидаясь личной встречи, молодой человек написал изменнице и попросил её всё объяснить. Удивительно, но девушка даже не пыталась ничего отрицать.

"— Позволь спросить у тебя кое-что. Никого эта девушка не напоминает? Это ты? Это так ты идёшь в "библиотеку"?

— Ну и зачем спрашивать, кто на этой фотографии. Всё и так понятно.

— Зачем тебе это нужно было?

— Я делала это ради денег, зачем же ещё. Разбирайся как хочешь, мне всё равно.

— То есть лабутенов тебе было недостаточно?

— Да, пожалуй, этого было маловато".

Видимо, Сяо так влюбился в девушку, что был готов закрыть глаза на измену. Но любовь парня её не интересовала. Она удалила свои контакты с сайтов эскорта и больше не выходила на связь с бывшим, несмотря на все его попытки наладить отношения, пишет World of Buzz.

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