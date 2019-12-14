Бодибилдер из Казахстана сделал предложение своей девушке, хоть это и секс-кукла

По словам Юрия, он впервые встретил свою любовь Марго в баре, где она работала официанткой. Тогда он защитил девушку от клиента, который к ней приставал. С тех пор эти двое живут в любви и гармонии. Как в таких "отношениях" может быть иначе — открытый вопрос.
Всё дошло до того, что пара объявила о помолвке и теперь активно участвует во всевозможных мероприятиях, чтобы подогреть к ней интерес.
Описывая свою девушку, Толочко упоминает, что девушка не может самостоятельно ходить. Стоит ли говорить, что также Марго не может говорить и много чего ещё. Зато профессия инстаграм-блогера ей оказалась под силу. За полтора года на неё подписалось больше 66 тысяч человек.
Это уже не первый раз, когда эксцентричный культурист привлекает к себе внимание СМИ по всему миру. По словам Толочко, когда он впервые показал Марго миру, на неё обрушился поток гнева в соцсетях по поводу её внешности. Поэтому мужчина проспонсировал "пластические операции" куклы, сообщает Complex.
Девушка подсчитала, как часто смотрят на её грудь, установив скрытую камеру