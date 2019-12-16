Хакер следил за 8-летней девочкой, взломав камеру в её комнате — видео их беседы

Эшли ЛеМей установила в комнате своих дочерей умный звонок Ring camera, чтобы присматривать за ними. Вместо этого за девочками следил хакер.

Родители из Теннеси, США, поделились пугающей историей словно из очередного эпизода "Чёрного зеркала". Когда их восьмилетняя дочь, имя которой не называется, проводила время в детской, с ней вдруг кто-то заговорил.

Это произошло всего через четыре дня после того, как ЛеМей установила умную камеру, чтобы следить за детьми, когда уходит на ночную смену.

На видео, записанном с устройства, можно услышать дочь ЛеМей, которая спрашивает: "Кто это?" Голос взрослого мужчины ей ответил: "Я твой лучший друг". После того как испуганная девочка позвонила маме, хакер, взломавший камеру, сказал: "Я Санта-Клаус. Ты, что, не хочешь быть моим лучшим другом?"

Сообщается, что мужчина был на связи с девочкой около пяти минут. Он включал музыку и отпускал расистские оскорбления. Также неизвестный говорил девочке, что она "может делать всё что угодно": "Наведи беспорядок в комнате, разбей телевизор".

Конечно, мать девочек отключила гаджет сразу, как только смогла. ЛеМей обеспокоена ситуацией, ведь узнать на сто процентов, следил ли хакер за её дочерьми всё время, невозможно. Сообщается, что это уже не первый случай, когда Ring camera взламывали и следили за людьми без их ведома, пишет Insider.

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