Качок женится на секс-кукле, а экологиня на коне. Самые чокнутые браки

Любовь зла, полюбишь и козла — гласит народная мудрость, и тут она очень близка к истине. В последнее время люди решаются на брак не только с представителями противоположного пола и даже не только с представителями своего пола. Всё куда хуже, забавнее и нелепее. Мы составили подборку очень-очень странных свадеб.

Бодибилдер и резиновая баба

Жениха зовут Юрий Толочко. Он — 34-летний бодибилдер из Казахстана. А его девушку зовут Марго, и она резиновая кукла для секса. Юрий рассказывает, что защитил Марго от пьяного посетителя в баре, влюбился и вот они счастливы и скоро женятся. Юрий публикует в Интернете совместные селфи, приглашения на свадьбу. С резиновой невестой они ходят по магазинам, выбирают платья и устраивают сеансы парной медитации.

Что можно сказать про эту удивительную историю? Вариантов три: или это пиар-акция, или парень слетел с катушек, или шутки о том, что качки слишком тащатся от себя, им волю дай — они сами с собой сексом займутся, не так уж далеки от истины. Впрочем, есть те, кто верит — это настоящая любовь. Не будем их разочаровывать.

Если бы я имел коня, это был бы номер

Что ж, теперь история из мира братьев наших меньших. А точнее, больших — ведь речь о свадьбе девушки и коня. В 2014 году довольно симпатичная защитница животных Миланья Броксвитт сделала предложение своему коню. Меланье было 28-лет, конь Торген был младше — но что такое разница в возрасте для любящих сердец? Девушка подала официальное заявление на регистрацию брака. А когда прошение отклонили, пошла в суд и выиграла.

Верховный суд Дании постановил, что различия между видами не делают супругов разными по своей сути. Об особенностях интимной жизни в решении суда умалчивалось. Но в мире появился прецедент, по которому люди могут выходить замуж за животных. И, возможно, в скором времени фраза "женщина живёт лишь с котом" не будет звучать так грустно, ведь это может быть официальный брак.

Это каменное сердце может любить

Все мечтают быть за мужем как за каменной стеной. И только французская художница Трейси Эмин перешла от слов к делу. Она официально сочеталась узами брака с древним камнем, который встретила на дороге, где-то во французской провинции. Трейси посчитала, что это любовь с первого взгляда, ведь она увидела в камне защиту, а не нечто вселяющее страх.

Замуж за камень Трейси выходила для пущего колорита одевшись в погребальный саван своего недавно умершего отца. Вопрос интимных отношений она решила просто и окончательно. Трейси отказалась от секса, посвятив всю свою энергию работе и безгрешной любви к своему супругу. По крайней мере, жена может быть уверена в одном — муж её не бросит.

Любовь последней модели

В американском Лас-Вегасе по традиции регистрируют все браки. Этим воспользовался 34-летний Аарон Червенак. Он пришёл в свадебную часовню, чтобы жениться на своём смартфоне. По случаю праздника чёрный айфон ( а это был именно он ) нарядили в белый чехол. На церемонии играла органная музыка и присутствовали гости. Словом, это была обычная свадьба.

Как выяснилось, Червенак заключил брак с айфоном не просто так — а с умыслом. Таким образом американец хотел показать, как сильно современный человек зависит от этого небольшого гаджета. Столько времени вместе проводят, что и жениться пора. Есть в такой любви лишь один ощутимый минус — неверность. Рано или поздно модель айфона устареет и Аарон Червенак уйдёт к другой.

Гляжусь в тебя, как в зеркало

Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась я — могла бы перефразировать Пушкина австралийка Дезире Лонгэба. Но она вряд ли знает Пушкина, зато точно знает, как сделать себя счастливой без всякой посторонней помощи. 42-летняя мать двоих детей из Сиэтла устала от отношений, измучилась в ходе длительного развода, и решила послать всё к чёрту и жить так как она хочет.

Она сменила своё имя на Прекрасное создание, позвала трёх друзей, поехала в Париж. И там, на фоне Эйфелевой башни, женилась на самой себе. Женщина призналась, что устала искать мужчину своей мечты. А женщина мечты — это она сама, так почему бы не связать себя узами брака. Тем более, что клятва жить вместе долго и счастливо и умереть в один день — в этой ситуации точно не пустые слова. По крайней мере, что касается последнего.