Танцовщица снимала, как выглядит её сальто, но видео закончилось жуткой травмой

Домашние тренировки танцовщицы из Хаддерсфилда, Великобритания, закончились плачевно. Вместо отработанного сальто девушка чуть не сломала шею.

17-летняя Люси Шэллоу практиковала колесо без рук у себя дома. Чтобы закрепить прогресс, девушка записывала занятия на видео. Момент, когда всё пошло не по плану, также был заснят камерой.

Люси занимается танцами уже восемь лет, но и это не спасло её от травм. Во время исполнения элемента правая лодыжка согнулась почти под прямым углом, девушка упала на пол.

Сразу после падения танцовщица обратилась к врачу. Специалист успокоил девушку — инцидент обошёлся только растяжением голеностопного сустава. Чтобы процесс восстановления не занял много времени, место ушиба охладили. Специальной реабилитации не потребовалось.

Несмотря на неудачи, Люси всё ещё надеется поступить в танцевальный колледж после того, как окончит школу, сообщает Daily Mail.

Бегун унизил журналистку в прямом эфире, хлопнув её по пятой точке, и очень зря