В Twitter узнали возраст принца из "Белоснежки", и сказка перестала быть доброй

В соцсетях начали активно обсуждать возраст персонажей знаменитой сказки "Белоснежка и семь гномов". Оказалось, главная героиня в два раза младше своего спасителя принца. Без обвинений в педофилии не обошлось.

Белоснежка — первая официальная диснеевская принцесса, а заодно и самая младшая из них. Девочке всего 14 лет. А вот Флориану, главному мужскому герою истории, ни много ни мало 31 год. Об этом в "Твиттере" рассказала пользовательница diordeux после того, как прогуглила этот вопрос.

Вызывайте полицию! diordeux

Публикация моментально стала вирусной — её репостнули более 250 тысяч раз. Конечно, у всех было своё мнение по этому вопросу. Кто-то пошутил, что полиция действительно уже выехала, а кто-то предложил поговорить о том, насколько молоды все принцессы "Диснея".

Другие же заметили, что возраст девочки — это не самая главная проблема принца.

А ничего, что он с мёртвой девчонкой целовался? Пользователь Twitter

Некрофилия 🤝 Педофилия Пользователь Twitter

Нашлись и те, кто поставил информацию о возрасте Флориана под сомнение. В подтверждение их точки зрения — "неопровержимые" доказательства в виде картинок из Интернета.

Я поискала в Google, чтобы перепроверить информацию. Принцу Флориану на самом деле 17–18 лет Пользователь Twitter

Сказка братьев Гримм о прекрасной дочери короля, которая пряталась от гнева мачехи в доме семи гномов, стала бессмертной классикой уже давно. Опубликованная в 1812-м сказка была отражением общественных норм того времени. И то, что в современные реалии она вписывается, вполне нормально и ожидаемо.

Как бы выглядели романтичные сцены "Диснея" в реальности: 15 смешных примеров