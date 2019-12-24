Дантист показал, с какой лёгкостью алкоголь разрушает ваши зубы: 6 фото

Доктор Кристофер Орр, владелец стоматологии в Лондоне, поделился шокирующими фотографиями пациентов, чьи зубы серьёзно пострадали от пьянства.
По словам доктора, который в профессии уже 23 года, самое большое влияние оказывают шампанское и просекко, пишет The Sun.
В праздники выпивать больше, чем обычно, совсем не трудно. И даже газировка типа колы повреждает зубы из-за кислотности. Естественная защита организма для защиты зубов — это слюна, но, чтобы она работала, нужно выпивать не чаще одного раза в полчаса
Кристофер Орр, стоматолог
Вот только в праздники, когда вся страна коллективно запивает оливье алкоголем, ни о каких получасовых перерывах говорить не приходится. Орр считает, что новогодние праздники — буквально худшее время для зубов.
Стоматолог напоминает, что зубы — очень хрупкие и заново уже не отрастут. Так что заботиться о них нужно прямо сейчас. Не стоит все надежды возлагать на стоматолога, а лучше предотвратить возможные угрозы, отказавшись от алкоголя как во время каникул, так и в оставшуюся часть года.
Топ-5 худших напитков для ваших зубов
- Коктейли с крепким алкоголем и газировкой типа колы
- Шампанское
- Просекко
- Розовое вино
- Сладкое белое вино
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