Парень спас 4-летнего мальчика от свирепого питбуля, но сам едва отбился — видео

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Кадры из видео © Pitbull attack survivor

20-летний Патрик ду Сеу из Бразилии стал свидетелем нападения питбуля на мальчика и его няню. Никакого другого выхода, кроме как вступить в схватку с животным, парень не видел.

Патрика по праву можно назвать героем. В одиночку он спас четырёхлетнего ребёнка из пасти разъярённого питбуля. Инцидент, который произошёл 19 декабря в Рио-де-Жанейро, был заснят на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пёс сбивает женщину с ног, а затем нападает на ребёнка. Животное кусает его за ноги и руки и после этого, схватив мальчика за голову, тащит его по асфальту.

Когда подоспел спаситель, собака уже крепко вцепилась в четырёхлетнего Жоао Педро — и Патрику потребовалось немало усилий, чтобы отбить ребёнка. Когда у парня получилось, он посадил малыша на крышу автомобиля. Затем ему самому пришлось туда забираться, ведь зверь переключился на него.

<p>Кадры из видео © <a href="https://youtu.be/L3aqvFlAbtY" target="_blank">Pitbull attack survivor</a></p>

Патрик, отец двухлетней дочери, говорит, что они ещё полчаса сидели на машине, пока не пришла помощь. Когда их доставили в больницу, обоим пострадавшим понадобилось наложить швы. Спасителю — на руках и ноге, а маленькому Жоао — на шее, сообщает Daily Mail.

На камеру попал находчивый хозяин, который за секунду выгнал грабителей из дома

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