Парень спас 4-летнего мальчика от свирепого питбуля, но сам едва отбился — видео

20-летний Патрик ду Сеу из Бразилии стал свидетелем нападения питбуля на мальчика и его няню. Никакого другого выхода, кроме как вступить в схватку с животным, парень не видел.

Патрика по праву можно назвать героем. В одиночку он спас четырёхлетнего ребёнка из пасти разъярённого питбуля. Инцидент, который произошёл 19 декабря в Рио-де-Жанейро, был заснят на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как пёс сбивает женщину с ног, а затем нападает на ребёнка. Животное кусает его за ноги и руки и после этого, схватив мальчика за голову, тащит его по асфальту.

Когда подоспел спаситель, собака уже крепко вцепилась в четырёхлетнего Жоао Педро — и Патрику потребовалось немало усилий, чтобы отбить ребёнка. Когда у парня получилось, он посадил малыша на крышу автомобиля. Затем ему самому пришлось туда забираться, ведь зверь переключился на него.

Патрик, отец двухлетней дочери, говорит, что они ещё полчаса сидели на машине, пока не пришла помощь. Когда их доставили в больницу, обоим пострадавшим понадобилось наложить швы. Спасителю — на руках и ноге, а маленькому Жоао — на шее, сообщает Daily Mail.

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