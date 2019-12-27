Семья жестокого убийцы сорвала джекпот во второй раз и выиграла в сумме 154 млн

У семьи жестокого убийцы какая-то особенная удача на лотереи. В этом десятилетии благодаря всего двум розыгрышам британцы выиграли в общей сложности 154 млн рублей.

В декабре этого года брат убийцы Киарана Стейплтона выиграл 900 тыс. фунтов стерлингов (73 млн рублей) в азартном приложении для смартфона. И это далеко не первая подобная удача печально известной семьи: в 2012 году тётя отхватила миллион фунтов (81 млн рублей).

Радоваться за счастливчиков тяжело, особенно если знаешь, кто их родственник.

В 2011 году Киарана Стейплтона приговорили к 30 годам тюремного заключения. Парень выстрелом в голову убил 23-летнего Ануя Бидве, который приехал на учёбу в Великобританию, пишет The Sun. Объяснить, зачем он убил индийца, преступник так и не смог. Студент стал случайной жертвой ничем не обоснованной агрессии.

По сообщению источника The Sun, дядя убийцы вырос в семье, связанной с гангстером Марком Дагганом. Именно его убийство в августе 2011 года спровоцировало массовые беспорядки в Лондоне.

Эта семья полна злодеев. Похоже, когда дело доходит до лотерей, они особенно везучи. Просто отвратительно Анонимный источник The Sun

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