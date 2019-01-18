"У всех нормальные отцы, а мой…" Нагиев удалил фото без штанов после упрёка сына

17 января Дмитрий Нагиев опубликовал на своей странице в "Инстаграме" провокационные снимки: телеведущий предстал перед подписчиками со спущенными штанами в примерной и баре. Странные фотографии привлекли внимание не только обычных пользователей, но и сына Дмитрия.

Фотографии знаменитости и правда выглядят своеобразно. Что хотел сказать ими Дмитрий — непонятно, и подпись к фото почти ничего не объясняет.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом Дмитрий Нагиев

В комментариях телеведущего осудили не только подписчики, но и его 29-летний сын Кирилл Нагиев.

У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть Кирилл Нагиев

Непонятно, что повлияло на решение Дмитрия, но вскоре после этого он удалил скандальные фотографии и разместил вместо них портретный снимок.