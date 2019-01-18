"У всех нормальные отцы, а мой…" Нагиев удалил фото без штанов после упрёка сына

Фотографии знаменитости и правда выглядят своеобразно. Что хотел сказать ими Дмитрий — непонятно, и подпись к фото почти ничего не объясняет.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом
Дмитрий Нагиев
В комментариях телеведущего осудили не только подписчики, но и его 29-летний сын Кирилл Нагиев.
У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает. Как мне быть
Кирилл Нагиев
Непонятно, что повлияло на решение Дмитрия, но вскоре после этого он удалил скандальные фотографии и разместил вместо них портретный снимок.
И поругали, и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам, мазохистам-сладкоежкам, это только нравится
Дмитрий Нагиев
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