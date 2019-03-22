Сын Дмитрия Нагиева разочаровал отца, обнажившись на камеру

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Сын Дмитрия Нагиева разочаровал отца, обнажившись на камеру

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Фото: pinterest/joinfo.ua

29-летний отпрыск актёра поделился снимком в "Инстаграме" и продолжил начатый ранее "баттл" с родителем.

Кирилл выложил фото с голым торсом, похваставшись мускулами и татуировками. При этом сын Нагиева от радиоведущей Алисы Шер снабдил снимок неоднозначной подписью про разочарование родителей.

У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее

Кирилл Нагиев

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/kirill_nagiev/" target="_blank"><strong>kirill_nagiev</strong></a></p>

И родители не преминули ответить на заявление Кирилла. А именно Дмитрий Нагиев оставил под постом отпрыска ироничный и самокритичный комментарий.

Молодец, сынок! Разочаруй меня, как я разочаровал деда

Дмитрий Нагиев

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/nagiev.universal/" target="_blank"><strong>nagiev.universal, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/kirill_nagiev/" target="_blank"><strong>kirill_nagiev</strong></a></p>

При этом "перепалка" актёра с сыном началась ещё раньше. В январе Кирилл пристыдил отца за фото со спущенными штанами. "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает", — заявил тогда Нагиев-младший. Впрочем, пользователи в комментариях отметили, что так проявляется извечная проблема отцов и детей.

Кирилл, мне кажется, это во многих семьях. Я тоже свою маму разочаровала

svetlanalapshina

Отлично сказано. Мне кажется, это традиция всех семей

goldcotton.ru

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