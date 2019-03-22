Сын Дмитрия Нагиева разочаровал отца, обнажившись на камеру

29-летний отпрыск актёра поделился снимком в "Инстаграме" и продолжил начатый ранее "баттл" с родителем.

Кирилл выложил фото с голым торсом, похваставшись мускулами и татуировками. При этом сын Нагиева от радиоведущей Алисы Шер снабдил снимок неоднозначной подписью про разочарование родителей.

У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее Кирилл Нагиев

И родители не преминули ответить на заявление Кирилла. А именно Дмитрий Нагиев оставил под постом отпрыска ироничный и самокритичный комментарий.

Молодец, сынок! Разочаруй меня, как я разочаровал деда Дмитрий Нагиев

При этом "перепалка" актёра с сыном началась ещё раньше. В январе Кирилл пристыдил отца за фото со спущенными штанами. "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает", — заявил тогда Нагиев-младший. Впрочем, пользователи в комментариях отметили, что так проявляется извечная проблема отцов и детей.

Кирилл, мне кажется, это во многих семьях. Я тоже свою маму разочаровала svetlanalapshina