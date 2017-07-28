Румыния не пропустила самолёт Рогозина

Румынские власти не пустили летевший в Молдавию самолёт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Как рассказал Лайфу предприниматель, член "Деловой России" Игорь Чайка, сейчас борт с вице-премьером перенаправили в Минск.

— Самолёт не пропустила румынская сторона. Румыны не хотят полноценных отношений Молдавии с Россией, — заявил Игорь Чайка.

Между тем, по словам бизнесмена, аэропорт в Кишинёве заблокирован антироссийскими силами. Несколько десятков радикалов, выступающих за объединение Молдавии с Румынией, протестуют возле аэропорта против визита Рогозина.

Участники акции держат государственные флаги Румынии, плакаты с требованием вывода российских миротворцев из Приднестровья. Сейчас проезды в ВИП-зал аэропорта в Кишинёве перекрыты полицейскими.

Напомним, Рогозин планирует сегодня прибыть в Кишинёв, а уже завтра — принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.