Додон назвал провокацией инцидент с бортом Рогозина

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал Румынию за отказ пропустить в Кишинёв самолёт вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Молдавский лидер Игорь Додон назвал инцидент с бортом вице-премьера провокацией, которая наносит удар по отношениям между Россией и Молдавией.

— Инцидент с самолётом вице-премьера Дмитрия Рогозина наносит удар по восстановлению отношений с РФ, успехам, которые уже достигнуты в этом году, и по наметившемуся прорыву по Приднестровью. Несмотря на все эти провокации, мы свою позицию не изменим и будем дальше добиваться возвращения стратегического партнёрства с РФ, — заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее стало известно, что власти Румынии не пустили летевший в Молдавию самолёт с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Там он должен был принять участие в памятных мероприятиях , посвящённых 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.