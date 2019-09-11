Тарасов решил заработать на Бузовой 250 млн, выставив на продажу "тот самый" дом

В последнее время 32-летний футболист в соцсетях хвалится перед фанатами счастливой семейной жизнью. Но чем похвалиться трудно — так это его финансовым положением, которое Тарасов решил поправить весьма неоригинальным способом.

В начале месяца в инстаграм-аккаунте для продажи недвижимости появилось объявление, что Дмитрий Тарасов продаёт дом, который он строил ещё вместе с Ольгой Бузовой. Огромный особняк с немалой территорией обойдётся будущему владельцу всего в 250 млн рублей, пишет "Стархит".

Предлагаем вам дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, именно того самого футболиста и бывшего супруга Ольги Бузовой, кому так будет понятнее realty_all_sale

В трёхэтажном особняке на 1000 кв. м есть шесть спален и сделан дизайнерский ремонт. Также на участке в 25 соток есть бассейн, футбольное поле, гараж и двухэтажный домик для прислуги. Казалось бы, в таком случае цена оправдана, но, по словам риелторов, похожий особняк, но в месте попрестижнее обойдётся покупателю максимум в 160 млн.

Внезапное ценообразование обосновано тяжёлым финансовым положением футболиста. Недавно он выплатил 15 млн алиментами первой жене, и это находясь три месяца без работы. Также сейчас Тарасов и Костенко ожидают второго ребёнка, а дети — дело затратное. Фанаты укорили футболиста за попытку нажиться на имени бывшей жены — Ольги Бузовой, но агентство по недвижимости оперативно прикрыло комментарии под объявлением.

Тарасов раскрыл правду о том, как добился нынешнюю жену ещё до развода с Бузовой