Тарасов объяснил свои слова о том, когда и за что нужно бить женщин

На днях футболист Дмитрий Тарасов в видео рэпера T-Killah заявил, что жене можно дать леща, если она перешла границу. Надо ли говорить, что такое мнение спортсмена в Сети восприняли очень прохладно.

На скандальном видео футболист вместе со своим другом и их жёнами отправились в детский дом. Чтобы добавить ролику перца, парни решили повыводить своих жён. Именно тогда Тарасов и заявил, что женщина, "если не беременная, может получить леща". После этого на спортсмена обрушился шквал критики со стороны и известных личностей, и обычных пользователей Сети.

Масла в огонь подлила Ольга Бузова, бывшая жена футболиста, которая сперва заявила, что встречалась с домашним насилием. Поэтому Тарасов в своём инстаграме выложил видео с объяснением своих слов. Он в первую очередь извинился перед теми, кого его слова хоть как-то обидели.

Мы пытались шутить и вывести жён на эмоции, позлить их — это значит обсуждать те темы, которые мы не допускаем в своей жизни. <...> Я не думал, что кто-то воспримет это всерьёз, но раз восприняли, то я перед вами извиняюсь Дмитрий Тарасов

Футболист добавил, что воспитывался в правильной и хорошей семье, в которой и речи не шло о том, чтобы обидеть кого-то слабее себя. Тем более он не поднимает руку ни на свою жену, ни на любых женщин в целом.

Тема домашнего насилия для меня закрыта, я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж и к ним должно быть такое же отношение, какое я им показываю Дмитрий Тарасов

В комментариях к видео фанаты единодушно поддержали спортсмена, уверяя, что шутка была понятна сразу, а кто не понял, тот сам виноват. Единственное, в чём попеняли Дмитрия, так это за обилие мата в речи. Ведь мужчина для многих детей является примером для подражания.

Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака