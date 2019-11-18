Тарасов подал в суд на бывшую жену, требуя уменьшить алименты в 8 раз

32-летний футболист мотивирует это тем, что у него не хватает средств. Также он считает, что сумма платежа неоправданно завышена.

В последнее время имя Дмитрия Тарасова упоминается в СМИ исключительно в неприглядном контексте. То он не против "дать леща" жене, то оказывается, что эту его жизненную позицию на себе испытала Ольга Бузова. Теперь выяснилось, что долгая история футболиста с его первой женой все ещё продолжается и опять касается денег, пишет "Стархит".

Недавно Дмитрий Тарасов обратился в суд с иском против бывшей жены. По мнению спортсмена, 400 тыс. рублей в месяц на содержание 10-летней девочки слишком крупная сумма. Мужчина признался, что сам находится в нестабильном финансовом положении — футболист сейчас сидит без работы, восстанавливаясь после травмы, и выплачивает ипотеку. Также Дмитрий содержит больную маму и свою семью, в которой к тому же ожидается скорое пополнение.

Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых, меняет машины Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой

По словам Дмитрия, он уже купил дочери Ангелине среди прочего две квартиры в Москве и два телефона. Но адвокат бывшей супруги всё отрицает, заявляя, что на всё это потратилась Оксана. Денег футболиста — напомним, 400 тыс. — едва хватает на питание, одежду, школу и секции. Как заявил адвокат, девочке даже пришлось бросить занятия лыжами и записаться на баскетбол, потому что там экипировка дешевле.

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