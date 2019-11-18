Тарасов подал в суд на бывшую жену, требуя уменьшить алименты в 8 раз

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Фото © Instagram/tarasov23

32-летний футболист мотивирует это тем, что у него не хватает средств. Также он считает, что сумма платежа неоправданно завышена.

В последнее время имя Дмитрия Тарасова упоминается в СМИ исключительно в неприглядном контексте. То он не против "дать леща" жене, то оказывается, что эту его жизненную позицию на себе испытала Ольга Бузова. Теперь выяснилось, что долгая история футболиста с его первой женой все ещё продолжается и опять касается денег, пишет "Стархит".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tarasov23/" target="_blank"><strong>tarasov23</strong></a></p>

Недавно Дмитрий Тарасов обратился в суд с иском против бывшей жены. По мнению спортсмена, 400 тыс. рублей в месяц на содержание 10-летней девочки слишком крупная сумма. Мужчина признался, что сам находится в нестабильном финансовом положении — футболист сейчас сидит без работы, восстанавливаясь после травмы, и выплачивает ипотеку. Также Дмитрий содержит больную маму и свою семью, в которой к тому же ожидается скорое пополнение.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tarasov23/" target="_blank"><strong>tarasov23</strong></a></p>

Тарасов хочет платить 50 тысяч рублей в месяц. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты. При этом позволяет себе дорогой отдых, меняет машины

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tarasov23/" target="_blank"><strong>tarasov23</strong></a></p>

По словам Дмитрия, он уже купил дочери Ангелине среди прочего две квартиры в Москве и два телефона. Но адвокат бывшей супруги всё отрицает, заявляя, что на всё это потратилась Оксана. Денег футболиста — напомним, 400 тыс. — едва хватает на питание, одежду, школу и секции. Как заявил адвокат, девочке даже пришлось бросить занятия лыжами и записаться на баскетбол, потому что там экипировка дешевле.

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