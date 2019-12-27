Тарасов решил, что правила ПДД для него не писаны, и нарушил их 500 раз за год

32-летний футболист неосторожен не только в высказываниях, но и в езде. Правила он нарушал на всех своих четырёх "мерседесах".

Выступавший за московский "Локомотив" Тарасов — владелец четырёх дорогих иномарок, на которых любит погонять по городу. Так, за 2019 год у него накопилось 533 штрафа на сумму около полумиллиона рублей, пишет КП. Только в декабре экс-супруг Ольги Бузовой проигнорировал ПДД 30 раз.

Среди особо часто совершаемых Тарасовым нарушений — "движение по полосе для маршрутных транспортных средств" и "превышение скорости". При этом футболист оплатил не все квитанции и всё ещё остаётся должен 75 тыс. руб.

А за один из штрафов, который спортсмен получил ещё в августе, ему могут грозить общественные работы или арест на 15 суток. Прошло больше трёх месяцев, а Дмитрий так и не заплатил 500 рублей за превышение скорости.