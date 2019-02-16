Голые, горячие, твои. Бабушка утёрла всем нос, отметив 100-летие с официантами

Несмотря на почтенный возраст, старушка Долл Дженкинс умеет веселиться так, что ей может позавидовать любой.

Старушка Долл недавно отметила своё столетие. Но к этому возрасту ничуть не утратила вкус к жизни. Год назад к ним в дом престарелых приходили знойные официанты, и бабушка так вдохновилась, что захотела увидеть красавцев снова. И сейчас парней пригласили к ней на день рождения. Но есть один нюанс: они работают голыми.

Это ненадолго смутило "виновницу" торжества, но потом стеснение отошло на второй план, и бабушка повеселилась как следует. Долл вспомнила, что она всё ещё остаётся в первую очередь женщиной, и решила пофлиртовать, раз подвернулся удобный случай.

Когда официанты вошли, она просто сияла. Правда, потом немного озадачилась. Долл сказала им пойти и надеть хоть что-нибудь, но вскоре раскрепостилась, стала с ними флиртовать — даже шлёпала по попкам Лия Джонс, медсестра

По словам сотрудников дома престарелых в Эссексе, Англия, Долл чувствует себя намного моложе, чем указано в паспорте. Они отмечают её весёлый нрав и позитивный настрой. На день рождения к ней также пришла её семья: у старушки уже шесть внуков, десять правнуков и четыре праправнука.