Девушка отпраздновала 18-летие, выпросив у родителей роскошный бал за 1,8 млн

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Фото © Instagram/niceprintphoto

Какая девочка не хочет хоть раз в жизни почувствовать себя принцессой? Данике Кармелине из Филиппин сказочно повезло, ведь её семья постаралась и закатила такую вечеринку, что о ней будут говорить ещё очень долгое время.

Родители с самого детства обещали Данике устроить какой-нибудь красивый праздник, но повода всё не подворачивалось. И тут наконец-то глава семейства решил, что тянуть больше нельзя, и вознамерился подарить дочери красивую вечеринку, пишет The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/niceprintphoto/" target="_blank"><strong>niceprintphoto</strong></a></p>

С темой думать не пришлось — Даника много лет занимается балетом и всегда мечтала стать хоть ненадолго "лебедем" из того самого "Лебединого озера". Главными требованиями девушки для вечера были женственность, экстравагантность и большое количество розового.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/niceprintphoto/" target="_blank"><strong>niceprintphoto</strong></a></p>

Все условия были выполнены, и в итоге организатор вечеринки превратил помещение в настоящий бальный зал, поражающий количеством цветов и серьёзной осветительной работой. Кондитеры постарались и создали настоящее произведение искусства — пятиуровневый торт, украшенный цветами.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/niceprintphoto/" target="_blank"><strong>niceprintphoto</strong></a></p>

Но главной звездой вечера была, конечно же, сама Даника. За всё празднество она сменила два платья — розовое и чёрное. Пусть вечеринка и стоила 23 тыс. фунтов (около 1,8 млн рублей), но она полностью окупила свою цену.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/niceprintphoto/" target="_blank"><strong>niceprintphoto</strong></a></p>

У нас ушло так много времени и сил на создание этого праздника, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что не поменял бы ни одной детали

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