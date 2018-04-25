Сантехник из Франции попросил Россию помочь ему доказать, что он внук Гитлера

Филипп Лоре всю жизнь хранил свой самый главный секрет — о том, что его отец является внебрачным сыном Адольфа Гитлера, а сам он — его внуком.

Его зовут Филипп Лоре, он работает сантехником во французском городке Боэн-ан-Вермандуа. Своё родство, как и его отец, он нигде и никогда не афишировал. В один момент ему захотелось убедиться на 100% в том, что его родным дедом был сам Гитлер. Об этом он сам рассказал российским журналистам телеканала НТВ.

При входе в спальню Филиппа Лоре первым бросился в глаза портрет немецкого фюрера, а рядом с ним портрет родной бабушки Филиппа — Шарлотты Лобжуа. По словам Лоре, его бабушка и будущий диктатор познакомились в 1916 году во время Первой мировой войны. Шарлотта Лобжуа жила в маленьком селении в районе Лилля, когда недалеко от тех мест разместилась немецкая часть. У них завязались отношения и продлились несколько лет — через два года после знакомства она забеременела и родила сына Жана-Мари.

Первые семь лет Жар-Мари жил в деревне Себонкур. Его мать Шарлотта вышла замуж за литографа Клемана Феликса Лоре в 1922 году. Он же усыновил мальчика и дал ему свою фамилию, но вскоре они уехали в Париж, а Жана-Мари оставили на воспитании бабушки и дедушки.

По словам Лоре, кода Гитлер узнал, что у него есть сын, он немедленно приказал разыскать его. А когда ему это удалось, то всячески проявлял о нём заботу, только делал это незаметно.

Жан-Мари по понятным причинам не распространялся о своём отце, поэтому никто и никогда не знал, что у фюрера была тайная любовница, о которой никто никогда не слышал. После смерти Жана-Мари Филипп решил самостоятельно убедиться, что он — внук Адольфа Гитлера с помощью экспертизы ДНК.

Всё равно есть какие-то сомнения. Если тест ДНК будет отрицательный — ну, ничего не сделаешь. А если положительный — значит, мои домыслы окажутся правдой Филипп Лоре

Француз попросил помощи у российских экспертов и сдал слюну на ДНК в один из московских медцентров. Именно в Москве — в архиве ФСБ — хранится подлинные фрагменты черепа и челюсти Адольфа Гитлера.