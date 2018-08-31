Захарченко погиб, но дело, которому он отдал жизнь, поверьте, будет продолжено

Журналист Андрей Бабицкий — о гибели главы республики и почему украинским заказчикам убийства не стоит радоваться.

Место в самом центре Донецка, где произошёл взрыв, оцеплено. Это бульвар Пушкина. Машину главы республики подорвали возле ресторана "Сепар", в котором Александр Захарченко бывал довольно часто. Журналистские удостоверения и аккредитации не помогают. Сотрудник МГБ, которого подзывают стоящие в оцеплении рядовые военнослужащие, нервно объясняет: "Для журналистов действует тот же режим, что и для обычных граждан". Лицо у него при этом дёргается от напряжения.

Я думаю, что гибель главы — причём в результате целенаправленного теракта — будет глубоким психологическим шоком для республики. Знакомая донецкая журналистка, которая примчалась на место событий, в ужасе. Её тоже заметно потряхивает. Пока она лишь способна без перебоя задавать вопросы: как это вообще возможно, где была охрана, почему весь Донецк знал, где Захарченко любит бывать. Неужели он не понимал очевидного — что является мишенью номер один для врага? И самый главный вопрос, который она повторяет снова и снова: "Что же теперь будет?"

То есть смерть руководителя ДНР перемещает республику в пространство неопределённости. С одной стороны, каждый, кто вовлечён в политические процессы, теперь может остро прочувствовать, насколько хрупкой и уязвимой является система власти. Если можно добраться до первого лица, что говорить о людях куда менее защищённых, но являющихся в то же самое время открытыми сторонниками независимости. Второй момент ещё более травматичен. Захарченко был не просто символом, но и залогом определённого рода стабильности. Да, его дежурно поругивали, возлагая ответственность буквально за всё: за бедность, безработицу, рост цен, но в одном — и, наверное, самом для них главном люди были уверены: статус ДНР не изменится. Глава раз за разом повторял, что не видит возможности возвращения республики под контроль украинских властей.

Точно так же такой возможности не допускает и большинство населения, которое уже более четырёх лет живёт под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами. И сейчас появилось ощущение сиротства — кто придёт на смену бескомпромиссному руководителю, не попытается ли новый руководитель изменить курс на самостоятельность и воссоединение с Россией. Общий настрой уже сейчас очень близок к отчаянию и ощущению, что на этот раз точно всё пропало. Причём, как я вижу и читаю, так чувствуют себя не только граждане республики, но и многие россияне, поддерживающие республику и её борьбу.

Я же абсолютно уверен, что подлое убийство главы, который был очень своим, простым, понятным, как парень, с которым вырос в одном дворе, — и потому, кстати, его, ничего не опасаясь, склоняли на все лады на рынках и в общественном транспорте, — обозлит людей донельзя. Они выбрали себе руководителя, а украинские спецслужбы (другого варианта я лично не допускаю, хотя в Киеве уже заявили, что это якобы местные разборки, ещё одна версия — заказ Москвы), отрицая их право решать свою судьбу, отправили его на тот свет. Дистанция между Украиной и бывшей её частью стала в результате длиннее на порядок. Ничего не поменяется в головах защитников республики. Они как знали, что на линии фронта напротив них стоит враг, так и сохранят или даже упрочат эту уверенность. Общественный настрой держаться как можно дальше от бывшей родины и есть основа республиканского политического самосознания. Идти наперекор ему бессмысленно, и едва ли кто-то станет рисковать своей карьерой ради недостижимого результата.

Я скорее предвижу, что преемником Захарченко будет человек, который будет настроен гораздо более жёстко по отношению к Украине, поскольку для этого есть сейчас все основания. И назначенный временно исполняющим обязанности главы вице-премьер Дмитрий Трапезников едва ли долго задержится на этой должности. Он прежде всего хозяйственник, завхоз республики, а людям нужна полноценная замена ушедшему теперь уже, когда в один момент забыты и прощены все мнимые или действительные прегрешения, настоящему герою своего отечества, своей республики.

В условиях междувластия ДНР долго жить не может. Непременным следствием гибели главы явятся выборы нового руководителя республики. Это означает, что минские соглашения фактически будут пущены побоку, что, думаю, не сильно огорчит граждан республики. Это будет новая веха в истории становления самостоятельного государства и ещё один шаг, приближающий ДНР к России. Не надо предаваться отчаянию. Во время войны нельзя опускать голову даже из-за гибели самых достойных. Их смерть должна становиться источником мобилизации, ненависти к врагу, бьющему в спину, она должна давать новые силы идти навстречу выбранному будущему.