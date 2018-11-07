Хлебом едины. Чтобы пекарь успевал к больной жене, люди опустошают лавку заранее

Джон работает в собственной пекарне 28 лет — он приходит задолго до восхода солнца и практически не берёт выходных.

В калифорнийском городе Сил Бич находится пекарня, где булочки раскупают практически сразу. Её владельцы Джон и Стелла Чхан стоят за прилавком уже более 28 лет семь дней в неделю. Всё это время супруги бодро упаковывали выпечку и радостно улыбались покупателям. Однако несколько недель назад клиенты заметили, что Стелла перестала появляться в магазине, и стали беспокоиться, сообщает The Orange County Register.

Джон объяснил, что его супруга попала в больницу из-за аневризмы. И неравнодушный покупатель придумал план, как помочь разлучённой паре. Он поместил на городском сайте объявление, в котором говорилось о неприятностях, случившихся с их любимым пекарем.

Шли дни, но я просто не мог выбросить это из головы. Поэтому я придумал, что если утром каждый покупатель будет брать по дюжине пончиков, то Джон сможет закрыть пораньше и поехать к своей жене покупатель Дон Кавиола

С тех пор Джон продаёт всю продукцию примерно к полудню — на три часа раньше, чем обычно. После чего 62-летний мужчина отправляется в реабилитационный центр к жене.

Самочувствие 63-летней Стелы ухудшилось на праздничной вечеринке — у неё началось сильное головокружение. Тогда Джон отвёз её в больницу, где врачи диагностировали у неё аневризму. В течение следующих двух недель женщина даже не могла разговаривать, однако медики сделали всё возможное, чтобы она пошла на поправку.

Супруги Чхан являются беженцами из Камбоджи. В 1979 году они прибыли в Соединённые Штаты и через 10 лет купили здесь дом. Они приходят на работу задолго до восхода солнца и практически никогда не берут выходной. Поэтому их покупатели сразу же пришли на помощь, когда владельцы пекарни, которые стали уже родными людьми, попали в беду.

Из-за очереди я опоздала, но никто не сердился, потому что я пришла с пончиками покупательница Карен Комо