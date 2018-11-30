Мальчик отправил письмо умершему отцу и получил тёплый ответ от сотрудника почты

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Мальчик отправил письмо умершему отцу и получил тёплый ответ от сотрудника почты

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Фото: соцсети

Тери Копланд из Шотландии рассказала, что её семилетний сынишка Джейс написал поздравительную открытку папе, который умер четыре года назад, и не ожидала, что письмо не останется незамеченным.

Женщина разместила пост в "Фейсбуке", где рассказала трогательную историю, которая получила более 200 тыс. репостов. Шотландка писала, что её маленький сын отправил умершему отцу открытку, чтобы поздравить его с днём рождения, и попросил почтальона доставить её прямо на небеса, сообщает Daily Mail.

Мистер почтальон, не могли бы вы доставить её на небеса моему папе, у которого день рождения? Спасибо

Джейс

<p>Фото: facebook/<strong>Teri Copland</strong></p>

Женщина даже не ожидала, что милая просьба сына не останется незамеченной. В ответ мальчик тоже получил письмо — от сотрудника почты, помощника менеджера Сэма Милгана. Мужчина писал, что во время отправки столь важного письма возникли некоторые трудности, но они были преодолены и открытка дошла до адресата в целости и сохранности.

<p>Джейс с сестрой. Фото: соцсети</p>

"Дорогой Джейс, <...> я просто хотел <...> сообщить, что нам удалось доставить это важное письмо вашему папе на небеса. Хотя было непросто избегать звёзд и других галактических объектов на пути, будь уверен: оно на месте

Сэм Милган

<p>Фото: facebook/<strong>Teri Copland</strong></p>

Тери Копланд написала, что её сынишка был очень счастлив получить такой ответ. Она горячо поблагодарила сотрудников почты, которые, по её словам, просто могли проигнорировать слова маленького незнакомого мальчика.

Royal Mail, вы только что вернули мне веру в человечество, спасибо!

Тери Копланд

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